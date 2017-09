Wachstum in Österreich soll auf drei Prozent steigen

WIEN/BERLIN. Die Ökonomen der Bank Austria haben ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum im heurigen Jahr kräftig auf drei Prozent erhöht.

Das wäre das stärkste Wachstum seit dem Jahr 2007 und eine Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr. Im August war die Bank Austria noch von 2,3 Prozent Plus ausgegangen.

Die österreichische Wirtschaft habe im Sommer besonders viel Schwung gezeigt, dank Rückenwind aus dem Ausland und einer dank Investitionen starken Inlandsnachfrage, sagte Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer. Der Einkaufsmanager-Index des Instituts lag im September bei 59,4 Punkten und damit den zwanzigsten Monat in Folge über dem Schnitt der Eurozone.

In der heimischen Industrie geht es seit zweieinhalb Jahren aufwärts, das sei "eine der bisher längsten Aufschwungsphasen", heißt es. "Die Aufträge der Industrie wachsen weiter, wenn auch etwas langsamer als in den vergangenen Monaten", so Bank-Austria-Ökonom Walter Pudschedl.

Für 2018 erwartet die Bank Austria 2,1 Prozent Wachstum, weil die Inlandsnachfrage abflauen dürfte.

In Deutschland ist das Wachstum heuer zwar auch robust, aber mittlerweile deutlich unter jenem in Österreich. Die führenden deutschen Wirtschaftsforscher sagen in ihrer Herbstprognose für dieses Jahr ein Wachstum von 1,9 Prozent voraus. 2018 sollen es dann zwei Prozent werden.

Von der künftigen deutschen Bundesregierung fordern die Ökonomen eine Entlastung von Bürgern und Unternehmern bei der Einkommensteuer. "Aber auch bei den Sozialabgaben, die gerade für Bezieher niedrigerer Einkommen von besonderer Bedeutung sind, bestehen Spielräume, insbesondere in der Arbeitslosenversicherung", heißt es. Angesichts der Alterung der Gesellschaft seien Korrekturen bei den Sozialversicherungen erforderlich.

