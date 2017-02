WKO-Reform wird Elchtest für die Sozialpartner

Kammern & ÖGB: Bis Juni müssen sie liefern, sonst sind sie angezählt. Dann stünde auch die Pflichtmitgliedschaft zur Debatte.

Sozialpartner Rudolf Kaske (AK), Erich Foglar (ÖGB), Christoph Leitl (WKO) und Hermann Schultes (Landwirtschaftskammer) Bild: WKÖ/Presse

Der 6. April und der 30. Juni werden nicht nur für Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl entscheidende Tage. Denn nicht nur die Zukunft der Vertretung von einer halben Million Unternehmer, sondern auch die der anderen Sozialpartner steht in den kommenden vier Monaten auf dem Spiel.

Am 6. April will Christoph Leitl in einem außerordentlichen Wirtschaftsparlament seine Kammer-Reform beschließen lassen, die dann bis Ende 2018 umgesetzt werden soll.

Dafür hat ÖVP-Wirtschaftsbundchef Leitl auch die Vertreter der anderen Fraktionen in der WKO eingebunden. Er führt mit jeder einzelnen Fraktion Gespräche und will ihre Wünsche berücksichtigen.

Die größte Fraktion in der WKO neben dem Wirtschaftsbund steht Leitl nicht fern, es ist die Industrie. Die Funktionen in der Sparte Industrie werden traditionell von der Industriellenvereinigung besetzt, die sich selbst nicht als Sozialpartner sieht, aber in der Kammer Einfluss hat und einiges zahlt.

Das ist auch einer der Streitpunkte. Die großen Industriebetriebe und einige große Handelsbetriebe sind die Hauptfinanziers der Wirtschaftskammer-Organisation. 0,1 Prozent der Zahler würden 30 Prozent der Beiträge leisten, heißt es dort immer wieder. Daher hat Leitl auch angekündigt, es werde deutliche Beitragssenkungen mit 1. Jänner 2019 geben. "Wie hoch diese sein werden, kann ich erst sagen, wenn alle Wünsche auf dem Tisch liegen", sagt Leitl im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Kritik an Cash-Bestand

Vergangenen Sommer hatten die NEOS die Diskussion schon angeheizt, als sie das Kammervermögen von 1,1 Milliarden Euro hinterfragten. Davon entfallen mehr als 200 Millionen Euro auf Guthaben bei Banken. Die Kammer verteidigt sich, sie müsse Reserven eines Jahresumsatzes haben.

Verhandlungspartner auf Seite der Industrie ist mit Klaus Pöttinger ausgerechnet der langjährige Präsident der oberösterreichischen Industriellevereinigung. Er will derzeit mit Verweis auf die laufenden Verhandlungen nichts zu den Wünschen der Industrie sagen.

Kein Geheimnis ist aber, dass nicht nur die Industrie, sondern auch andere WKO-Mitglieder die Strukturen der Kammer für hinterfragenswert halten. Etwa die Tatsache, dass manche Dinge in jedem Bundesland und auf Bundesebene noch einmal vorgehalten werden. Das wird Leitl nicht alles verändern können, auch wenn ihm von anderen Verhandlungsteilnehmern zugestanden wird, im Spätherbst seiner Präsidentschaft mit viel Herzblut noch eine Reform über die Bühne bringen zu wollen. Und in manchen Bundesländern wie Niederösterreich und einigen Fachorganisationen sind immer noch Beharrungskräfte am Ruder, die Leitl keinen Erfolg wünschen.

Unterstützung darf er sich dagegen von jungen Wirtschaftsbund-Leuten erhoffen. Doris Hummer, die im Herbst Rudolf Trauner an der Spitze der oberösterreichischen Kammer nachfolgen wird, bastelt im Hintergrund schon an einer grundlegenden Änderung. Den Mitarbeitern wurde schon verkündet, dass der Personalstand über natürliche Abgänge reduziert wird. "Wir werden alle Strukturen hinterfragen, ob sie den Mitgliedern nutzen. Wenn nicht, dann lassen wir sie", sagt Hummer. Dass Oberösterreich bei der Beitragssenkung Vorbild sein will, wird bereits kolportiert.

Leitl will nicht nur sparen

Leitl will die Kammer digitaler machen, das Wifi zum Rundum-Bildungszentrum ausbauen und jungen Leuten kostenlos Berufsberatung angedeihen lassen. Die internationale Organisation der Wirtschaftskammer will er nützen, Österreichs Betriebe mit Spitzenforschungseinrichtungen zu vernetzen. "Das wird nicht kostenlos gehen, bietet aber riesige Chancen", sagt er.

Und auch wenn es heißt, dass kammerintern auch ein Modell ohne Pflichtmitgliedschaft gerechnet wird, bestreiten Leitl und Hummer, dass dies eine Option sei.

Sollte die Reform im April aber nicht auf Zustimmung der Mitglieder stoßen, steht genau diese verfassungsrechtlich abgesicherte Pflichtmitgliedschaft zur Disposition.

Auch für Gegenüber relevant

Nicht nur bei der Wirtschaftskammer. Auch die Arbeiterkammer müsste sich dann unangenehmen Fragen stellen.

Dieser Druck könnte sich erhöhen, wenn die Sozialpartner beim Mindestlohn und bei der Flexibilisierung der Arbeitszeit bis 30. Juni keinen tragfähigen Kompromiss verhandeln. Im Regierungsprogramm steht, dass im Falle des Scheiterns die Regierung diese Aufgabe übernimmt. Dann wären die Kammern und der ÖGB und mit ihnen die Chefs Leitl, Rudolf Kaske und Erich Foglar aber bis auf die Knochen blamiert.

"Die Deadline ist gut", sagt Hummer, "das wird für uns alle ein Elchtest. Denn eines muss man schon sagen: Es ist in der Sozialpartnerschaft zuletzt zu wenig weitergegangen. Auch in Oberösterreich, wo wir zu einer Standortpartnerschaft finden müssen."

506.145 aktive Mitglieder hatte die Wirtschaftskammer Österreich Ende des vergangenen Jahres, davon gut 76.000 in Oberösterreich. Die Zahl hat sich in den vergangen 20 Jahren fast verdoppelt, weil mehr Unternehmen gegründet werden als früher, aber auch weil viele Pflegerinnen und Pfleger selbstständig arbeiten. Die WKO besteht aus neun Länderkammern und einer Bundeskammer.

Finanziert wird die Kammer aus der Grundumlage, die die Fachgruppen festlegen, sowie aus den Kammerumlagen 1 und 2. Erstere wird auf Basis der Vorsteuer berechnet, letztere auf Basis der Lohn- und Gehaltssumme im Unternehmen. Kleine Unternehmen zahlen vergleichsweise weniger als große.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 1 + 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema