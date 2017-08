Vor dem Dieselgipfel: Was die Autofahrer wissen sollten

WIEN/LINZ. Von einer "reinen Lobbyveranstaltung" sprechen Kritiker vor dem heutigen Dieselgipfel. Verkehrsminister Jörg Leichtfried hat die Autoimporteure eingeladen, andere Interessengruppen wie Kommunen oder Verkehrsclubs fehlen.

Auf dem Prüfstand erfüllen viele Fahrzeuge die Abgasgrenzwerte. Weil sie das im laufenden Betrieb nicht schaffen, müssen die Auto-Importeure antreten. (AFP) Bild: APA/AFP/CHRISTOF STACHE

Warum gibt es in Österreich einen Dieselgipfel, und was ist dessen Ziel?

Leichtfried hat nach dem Dieselgipfel in Deutschland die Autoimporteure geladen, um die durch den Abgasskandal entstandenen Schäden auch in Österreich zu bereinigen. Die Forderung nach einem Gipfel nach deutschem Vorbild kam davor von den Grünen. Wie berichtet, sind die Minimalziele ein Software-Update für ältere Fahrzeuge, eine Gewährleistung für die Umrüstung und eine "Ökoprämie" beim Umstieg auf einen Neuwagen. Der heutige Termin ist der Auftakt für mehrere Termine im Herbst, bei denen es um eine breite Strategie für "sauberen Verkehr" gehen soll.

Wie gefährlich ist der Dieselmotor wirklich?

In den Abgasen ist Feinstaub enthalten. Dazu kommen Stickoxide (NOx) aus dem Auspuff. Beides ist für Menschen gesundheitsschädlich. Zu viel Feinstaub kann entzündungs- und auch krebserregend sein. Mit dem Einsatz von Partikelfiltern in Dieselfahrzeugen wurde das Problem reduziert, aber die Belastung durch Stickoxide bleibt bestehen.

Wie alt ist der Fahrzeugbestand in Österreich?

Laut Arbö sind in Österreich mehr als eine Million Dieselfahrzeuge unterwegs, die maximal die Abgaswerte von Euro-4 erreichen, die also älter als elf Jahre und entsprechend umweltschädlich sind.

Wie ist zu erkennen, ob der eigene Pkw zu hohe Abgaswerte ausstößt?

Die Schadstoffklasse Euro-5 gilt für alle ab 2009 in der EU typengenehmigten Fahrzeuge, Euro-6 ab 2014. Aber Achtung: Nicht die Erstzulassung des eigenen Autos gilt, sondern die Zulassung des Fahrzeugtyps. Ein Blick in den Zulassungsschein (Zeile V9) zeigt, welcher Schadstoffklasse das Auto angehört. Das ist bei älteren Autos aber nicht immer der Fall. Hier helfen die Autofahrerclubs oder der Importeur.

Ist es noch sinnvoll, sich ein dieselbetriebenes Fahrzeug anzuschaffen?

Das hängt ganz vom Einsatzzweck und den Bedürfnissen ab. Vielfahrer, die oft Langstrecken zurücklegen, sind wegen des niedrigeren Verbrauchs von Dieselmotoren nach wie vor mit einem Diesel gut bedient. Empfehlenswert sind nur Dieselmodelle, die mit einem SCR-System (AdBlue) zur Abgasnachbehandlung ausgerüstet sind.

Wie realistisch sind Fahrverbote für ältere Diesel-Pkw?

Die Debatte darüber verunsichert die Autofahrer, zeigt eine Umfrage des ÖAMTC. Fahrverbote gibt es international längst. In Deutschland dürfen Autos mit Zulassung vor 2000 in Köln, Berlin, Hamburg und Frankfurt schon jetzt nicht mehr fahren. In Stuttgart wurde per Gerichtsentscheid ein Fahrverbot für Fahrzeuge ausgesprochen, die die Abgasklasse Euro-6 nicht schaffen. Das sind Autos, die vor September 2014 zugelassen wurden. In Österreich will die Politik Fahrverbote verhindern.

Ist ein Ende der niedrigeren Besteuerung für Diesel in Österreich absehbar?

Die Mineralölsteuer beträgt 2017 pro Liter Diesel 0,397 Euro, bei einen Liter Benzin sind 0,482 Euro Mineralölsteuer an der Tankstelle zu zahlen. Mitglieder der aktuellen Bundesregierung haben sich in der Steuerfrage immer gegen "Einzelmaßnahmen" ausgesprochen. Umweltminister Andrä Rupprechter hat darauf verwiesen: "Wer sich jetzt ein Dieselauto kauft, muss damit rechnen, dass es in den nächsten Jahren zu Änderungen kommen wird." (sail/sib)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema