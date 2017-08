Vor Buwog-Prozess verlässt Starzer RLB-Vorstand

LINZ. Die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich (RLB) zieht die Konsequenzen aus der Buwog-Anklage gegen ihr Vorstandsmitglied Georg Starzer. Sein Vertrag wird vorzeitig aufgelöst.

Georg Starzer Bild: APA

Die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich (RLB) und ihr Vorstandsdirektor Georg Starzer gehen ab September getrennte Wege. Gestern, Donnerstag, gab die RLB bekannt, dass der Vertrag mit Starzer einvernehmlich vorzeitig aufgelöst wird. Der 60-jährige Manager ist seit 37 Jahren für die RLB tätig und saß davon 29 Jahre im Vorstand.

Wie berichtet, ist Starzer neben dem ehemaligen Generaldirektor Ludwig Scharinger einer der Angeklagten im Buwog-Verfahren. Starzer war früher für die Immobilienaktivitäten der Bank zuständig. In diese Zeit fiel die Privatisierung von Buwog und WAG, bei der das Konsortium um Immofinanz, Raiffeisen und Wiener Städtische den Zuschlag bekam. Dieses Geschäft ist ebenso Teil des Verfahrens wie die Affäre um den Terminal Tower beim Linzer Hauptbahnhof. Dabei ging es um die Einmietung der Finanzbehörden 2008 in den von Porr und Raiffeisen errichteten Turm. In beiden Fällen geht es um den Vorwurf der Bestechung, Untreue sowie verbotenen Geschenkannahme. Die Anklageschrift umfasst 800 Seiten.

Angeklagt sind Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und 14 weitere Personen wie Scharinger, Ex-FPÖ-Politiker Walter Meischberger und Ex-Immofinanz-Chef Karl Petrikovics. Beim Terminal Tower wurde Starzer aber schon rechtskräftig freigesprochen. Ihm wird nur Mittäterschaft in Sachen Buwog vorgeworfen. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.

Bei Scharinger stellt sich die Frage, ob er aus gesundheitlichen Gründen verhandlungsfähig ist. Starzer wiederum werde durch den Prozess zeitlich so stark in Anspruch genommen, dass er seinen Aufgaben als Vorstandsdirektor nicht mehr nachkommen könne, sagt Aufsichtsratschef Jakob Auer. Dies bedeute aber nicht, dass man an Starzers Integrität zweifle.

Seine Aufgaben wie Unternehmenskunden und Leasing werden auf seine Kollegen Michaela Keplinger-Mitterlehner und Reinhard Schwendtbauer aufgeteilt. Starzer war gestern für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

