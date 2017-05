Volvo verabschiedet sich vom Diesel

Dumm und Dümmer!

Das ist der passende Titel für diese Entscheidung.



Begründung:

Die Dieseltechnologie ist der des Benziners eigentlich überlegen. Das Problem liegt nur in einem leicht zu behebendem Teil der Abgasreinigung. Die Stickoxydbelastung ließe sich durch eine Behandlung mit Harnstoff um 90% senken. Damit hätte der Diesel wieder eine Buchstäblich "Weiße Weste".



Das Elektroauto wie es im Moment propagiert wird ist nicht alltagstauglich. Die große Masse der Autofahrer brauchen ein Auto, das alle ihre Bedürfnisse abdeckt. Also auch längere Autofahrten. Dies ist aber mit einem batteriebetriebenen Elektroauto nicht möglich.



Abhilfe könnte hier die wasserstoffbetriebene Brennstoffzelle schaffen. Leider lässt man diese bereits serienreife Technologie in der Schublade um noch viel Geld an Batterien zu verdienen, die ineffizient und umweltschädlich sind.



Es ist das selbe Spiel wie bei der Energiesparlampe.

Der Verbraucher wird für dumm verkauft!