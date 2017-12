Vierter Einkaufssamstag: Handel erwartet leichtes Plus

LINZ. Der Handel in Oberösterreich erwartete am vierten Einkaufssamstag ein leichtes Plus im Vergleich zum Vorjahr. Schuh- und Lederwaren, Sportartikel, Elektronik, Schmuck, Bücher und Textil sowie Gutscheine waren gefragt - und Essbares. Die meisten erstanden am Samstag noch Braten, Würstel und Co.

"Die Aussagen der Händler deuten darauf hin, dass das prognostizierte leichte Plus tatsächlich erreicht werden kann", sagte Manfred Zöchbauer, Geschäftsführer der Sparte Handel der Wirtschaftskammer (WK). "Es wurde heute noch so richtig viel gekauft", sagte auch Monika Sandberger, Leiterin des Passage Centers in Linz. Von gut besuchter Gastronomie sprachen Peter Jungreithmair vom Stadtmarketing Wels, sein Pendant aus Steyr Daniela Limberger und Lederwarenhändler Thomas Illenberger (PlusCity)

Auf den Linzer Märkten war der Andrang bei den Gemüse-, Fleisch-, Fisch-, und Käsehändlern groß. Auf dem Linzer Südbahnhofmarkt etwa herrschte am Vormittag reges Treiben, letzte Mistelzweige, Christbäume und Weihnachtsgansl sowie kulinarische Geschenke wechselten den Besitzer. In den entsprechenden Abteilungen der Supermärkte wurde der bestellte Festtagsbraten oder der Karpfen abgeholt, so mancher Leckerbissen - auch für Hund und Katz - erworben oder ganz einfach der Lebensmittelvorrat für die bevorstehenden Feiertage mit Frischware ergänzt. Auch so mancher guter Tropfen wanderte in den Einkaufswagen. Bei den Friseuren ließen sich noch Frauen und Männer für die festlichen Stunden daheim stylen.

Reges Treiben in der PlusCity

In der PlusCity in Pasching bei Linz und den umliegenden Märkten herrschte reges Treiben, Verkehrsbehinderungen oder Parkplatznot blieben aber ebenso aus wie Mega-Schlangen vor den Kassen. In den Geschäften tummelten sich zahlreiche Kunden, die meisten offenbar auf der Suche nach Last-Minute-Geschenken oder dem Aufputz für das bevorstehende Fest: Besonders gut besucht waren Buchgeschäfte, Drogerien oder Geschenkartikelläden, aber auch Shops für Dekomaterial und der Supermarkt mit vorweihnachtlich aufgefettetem Spezialitätenangebot.

Gefragt waren vor allem auch Gutscheine für Thermenbesuche und Wellnesstage sowie für Bekleidung. Viele hoffen offenbar schon auf den Abverkauf nach den Feiertagen und dass die Beschenkten dann mehr für die Bons bekommen. So erwartete auch PlusCity- und LentiaCity-Direktor Ernst Kirchmayr eine "Riesenfrequenz zwischen Weihnachten und Neujahr". Erst dann sei das Weihnachtsgeschäft zu Ende. Bei den Weihnachtsartikeln ließen sich bereits am Samstag Schnäppchen machen, teilweise waren diese schon reduziert.

Schuh- und Lederwareneinzelhandel sind laut Umfrage der KMU Forschung Austria die Branchensieger im bisherigen Weihnachtsgeschäft, mit einem Umsatzplus von 7 Prozent. Dahinter landete der Sportartikeleinzelhandel. Der Lebensmitteleinzelhandel sowie der Einzelhandel mit Elektrogeräten, Computern und Fotoartikeln übertrafen kalenderbereinigt vorerst ebenfalls das Umsatzniveau des Vorjahres, hieß es aus der WKOÖ.

Beim Elektronikhändler Hartlauer waren Smartwatch, Smartphone, Drohnen, Systemkameras und Sofort-Fotoprodukte die Hits fürs heurige Fest. "Der aktuelle Gesundheits- und Fitnesstrend und die Liebe zu digitalen Begleitern machen die Smartwatch zum begehrtesten Weihnachtsgeschenk 2017", so Firmenchef Robert F. Hartlauer in einer Presseaussendung.

Video: Wer sich am Samstag schon in Ruhe auf das Weihnachtsfest einstimmen konnte, war gut dran. Viele haben den letzten Einkaufstag für den klassischen Geschenkekauf in letzter Minute genützt. Denn am 24. Dezember sind die Geschäfte zu.

