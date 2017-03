Versicherungen nahmen weniger ein

WIEN. Prämienaufkommen sank im Vorjahr um 2,1 Prozent auf 17 Milliarden Euro.

Othmar Ederer Bild: APA

Die Prämieneinnahmen der österreichischen Versicherungen sind im Vorjahr um 2,1 Prozent gesunken. Diese vorläufigen Zahlen präsentierte gestern der Präsident des Versicherungsverbandes (VVO), Othmar Ederer, bei einem Pressegespräch in Wien.

Grund für den Prämienrückgang war die Sparte Leben, in der die Prämieneinnahmen um 9,1 Prozent auf 6,1 Milliarden Euro sanken. In der größten Versicherungssparte Schaden/Unfall wuchsen die Prämieneinnahmen um 1,7 Prozent auf 8,9 Milliarden Euro. Bei der Krankenversicherung betrug der Zuwachs 4,7 Prozent. Hier wurden 2,1 Milliarden Euro an Prämien eingenommen.

Die Versicherungsleistungen gingen im Vorjahr zurück. Sie sanken um 3,9 Prozent auf 14,8 Milliarden Euro. Die Kapitalanlagen der Versicherungen betrugen 115 Milliarden Euro.

Für heuer rechnet Verbandspräsident Ederer mit einer stabilen Prämienentwicklung, wobei der Verband von weiter sinkenden Einnahmen in der Lebensversicherung ausgeht. Wegen der niedrigen Zinsen sei es herausfordernd, in der Sparte attraktive Produkte zu gestalten. Ederer verwies auf die volkswirtschaftliche Bedeutung der Branche. Mit rund 60.000 direkt und indirekt Beschäftigten sei man ein wichtiger Arbeitgeber.

