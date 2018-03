Verkehrsminister Hofer spart bei ÖBB-Investitionen

WIEN. Das Ministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) werde einen Beitrag von mehr als 200 Millionen Euro jährlich zur Budgetkonsolidierung leisten, wird Verkehrsminister Norbert Hofer in einer Aussendung des Ministeriums zitiert.

Symbolbild Bild: Colourbox.com

Ein Teil davon werde über Verschiebungen und Einsparungen bei den ÖBB gebracht. Es bleibe aber bei Rekordinvestitionen in den kommenden Jahren.

Der neue ÖBB-Rahmenplan für 2018 bis 2023 sehe Investitionen auf einem Rekordhoch von insgesamt zwölf Milliarden Euro vor. Im Vergleich zum alten Rahmenprogramm 2016 bis 2021 könne mit dem neuen Plan dennoch eine Abflachung der "Gesamtverschuldenskurve" der ÖBB auf 26,8 Milliarden Euro erreicht werden.

Es mache aus Effizienzgründen wenig Sinn, in Zeiten der Hochkonjunktur mehr als 2,5 Milliarden Euro jährlich in die gesättigte Bauwirtschaft zu pumpen, so Hofer.

