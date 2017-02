Verhaftung des Chefs stürzt Samsung in die Krise

SEOUL. Korruptionsskandal um Südkoreas Präsidentin Park Geun Hye erschüttert die Wirtschaft des Landes.

Jay Y. Lee Bild: Reuters

Ein Gericht in Seoul erließ gestern einen Haftbefehl gegen den inoffiziellen Chef der Samsung-Gruppe, Jay Y. Lee. Ihm wird die Beteiligung an einer Korruptionsaffäre rund um die Präsidentin Südkoreas, Park Geun Hye, vorgeworfen.

Die Verhaftung ist ein weiterer Schlag für den Smartphone-Giganten Samsung Electronics. Das Kronjuwel des Konglomerats und Aushängeschild der viertgrößten Volkswirtschaft Asiens laboriert noch an den Folgen des Milliarden-Debakels um das Galaxy Note 7, das wegen Brandgefahr vom Markt genommen werden musste. In der koreanischen Wirtschaft wächst nun die Angst vor weiteren Rückschlägen.

Volkswirtschaft unter Druck

"Ein Management-Vakuum bei Samsung, ein globales Unternehmen, das die Republik Korea repräsentiert, wird die Unsicherheit verstärken und das Vertrauen der Welt untergraben. Das bedeutet eine große Belastung für die Wirtschaft, die ohnehin schon mit Problemen zu kämpfen hat", hieß es gestern seitens des koreanischen Arbeitgeberverbandes.

Hintergrund der Verhaftung ist ein Erbfolge-Streit in der Samsung-Gruppe. Diese wird von Lee geführt, seit sein Vater Lee Kun Hee 2014 durch einen Herzinfarkt außer Gefecht gesetzt wurde. Um die Macht der Familie in Zukunft zu festigen, hat der 48-jährige Enkel des Firmengründers einen Umbau des Konglomerats in die Wege geleitet. Wichtiger Bestandteil der Pläne waren milliardenschwere Fusionen innerhalb der Gruppe.

Dies wurde Lee jedoch zum Verhängnis. Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft zahlte er umgerechnet 34 Millionen Euro Schmiergeld, um die Zustimmung der Regierung zu bekommen. Das Geld ging an Organisationen von Choi Soon Sil. Sie ist eine Freundin von Präsidentin Park und steht im Zentrum des Korruptionsskandals, der das Land in seinen Grundfesten erschüttert.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 10 - 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema