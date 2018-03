Verbund verdient mit Gas-Kraftwerk Mellach wieder Geld

WIEN. Konzernergebnis stieg im Vorjahr um 8,8 Prozent auf 354,5 Millionen Euro; Dividende wird auf 42 Cent angehoben.

Wolfgang Anzengruber Bild: APA/HELMUT FOHRINGER

Vor wenigen Jahren galt das Gaskraftwerk Mellach als "Investitionsruine", weil der Verfall des Großhandelspreises für Strom Gaskraftwerke aus dem Markt warf. Weil diese Kraftwerke jetzt wieder zur Stabilisierung des Netzes gebraucht werden, verdient der Verbund damit wieder viel Geld.

Das Kraftwerk mit einer Leistung von 840 Megawatt erzeugte im Vorjahr 1,47 Terawatt Strom, das 2,3-fache von 2016. Daraus erzielte das Unternehmen 200 Millionen Euro, um fast 70 Millionen Euro mehr als 2016. "Das ist ein signifikanter Beitrag zu unserem Ergebnis", sagte gestern Finanzvorstand Peter Kollmann bei der Präsentation des Jahresergebnisses. Für heuer erwartet er einen Ergebnisbeitrag Mellachs von rund 130 Millionen Euro.

"Wir werden hochflexible Gaskraftwerke weiter brauchen", sagte der Vorstandsvorsitzende Wolfgang Anzengruber. Insgesamt werde man in ganz Österreich rund 3000 Megawatt installierte Leistung als "vernünftige langfristige Netzreserve" benötigen, nach dem Muster des "Feuerwehr-Kraftwerks" Mellach. Zu diesen "Feuerwehr-Kraftwerken" zählt auch jenes der Energie AG in Timelkam. In der Verbund-Bilanz 2017 konnte das Gaskraftwerk Mellach durch den Mehreinsatz spürbar aufgewertet werden, laut Kollmann um 29 Millionen Euro im dritten und 30 Millionen Euro im vierten Quartal.

Damit habe sich der Buchwert auf 95 Millionen Euro erhöht. Auf den Tag genau vor einem Jahr hatte sich der Verbund entschieden, Mellach nicht zu verkaufen, sondern selbst weiterzubetreiben.

Bereinigt um Einmaleffekte stieg das operative Ergebnis (Ebitda) um 0,6 Prozent auf 899,7 Millionen Euro. Das Konzernergebnis erhöhte sich um 8,8 Prozent auf 354,5 Millionen Euro, der Umsatz stieg um 4,2 Prozent auf 2,913 Milliarden Euro. Die gute operative Ergebnisentwicklung und eine erfolgreiche Entschuldung schufen die Basis für eine höhere Dividende, hieß es. Vorgeschlagen werde eine Anhebung der Dividende auf 42 Cent je Aktie, nach 29 Cent für das Jahr 2016.

Für das laufende Geschäftsjahr 2018 erwartet der Verbund-Vorstand ein Ebitda von rund 850 Millionen Euro und ein Konzernergebnis von rund 300 Millionen Euro.

