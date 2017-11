VW investiert 34 Milliarden Euro in Elektroautos

WOLFSBURG. Der Volkswagen-Konzern will mit Milliardeninvestitionen in die E-Mobilität den tiefgreifenden Wandel der Branche bewältigen.

Matthias Müller Bild: dpa

In die Entwicklung von E-Autos, autonomes Fahren und die Digitalisierung sollen von 2018 bis 2022 mehr als 34 Milliarden Euro investiert werden, teilte Volkswagen gestern nach einer Aufsichtsratssitzung mit.

Damit würden die Voraussetzungen geschaffen, Volkswagen bis 2025 zur "weltweiten Nummer eins in der Elektromobilität zu machen", sagte Konzernchef Matthias Müller. Der Standort Zwickau solle zum E-Mobilitäts-Werk werden, die Passat-Produktion ab Ende 2018 in Emden konzentriert und die Golf-Familie in Wolfsburg gebaut werden.

Ein Jahr nach Verabschiedung des "Zukunftspakt" genannte Sparprogramm für die Kernmarke VW habe man die finanziellen Effizienzziele zu 96 Prozent erreicht, hieß es.

