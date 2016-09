VW-Skandal - Klagen werden immer mehr

WOLFSBURG. Der vor einem Jahr bekannt gewordene Dieselskandal beschert Volkswagen immer neue Klagen. Beim Landgericht Braunschweig ging am Freitag eine weitere Schadenersatzklage von Investoren ein.

VW Bild: DPA

Unter den rund 160 Klägern ist demnach auch der weltgrößte Investmentverwalter Blackrock. Dem "Spiegel" zufolge geht es um zwei Milliarden Euro. Zugleich wollen weitere Bundesländer juristisch gegen Volkswagen vorgehen.

Gegen Volkswagen sind allein am Landgericht Braunschweig bereits hunderte Klagen eingegangen. Unter anderem verlangen zahlreiche Anleger Schadenersatz, weil Volkswagen aus ihrer Sicht zu spät über den Skandal und dessen mögliche Folgen informierte.

Schon zu Wochenbeginn lagen in Braunschweig etwa 400 Klagen vor, deren Streitwert sich auf insgesamt rund vier Milliarden Euro belief. Nun steigen die Gesamtforderungen der klagenden Anleger offenbar noch einmal deutlich. Der Gerichtssprecher konnte zu der neuen Klage keine Summe nennen, der "Spiegel" hatte jedoch am Donnerstag von zwei Milliarden Euro berichtet und sich auf die US-Kanzlei Quinn Emanuel berufen, die die Investoren vertritt.

Hessen und Baden-Württemberg klagen

Zugleich erklärtem am Freitag zwei weitere Bundesländer, sie würden Volkswagen wegen des Verlusts mit Aktien des Konzerns verklagen. Dies hatte zuvor bereits Bayern angekündigt. In den kommenden Tagen werde Klage beim Landgericht Braunschweig eingereicht, teilte nun der hessische Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) mit.

Es geht demnach um Verluste, die Hessen erlitt, weil es Pensionsrücklagen in Volkswagen-Aktien investiert hatte. Der Schaden belaufe sich auf rund 3,9 Millionen Euro, erklärte Schäfer. Zwar müsse, wer sein Geld in Aktien anlege, auch Verluste hinnehmen. "Nicht hinnehmen müssen wir jedoch, wenn Verluste dadurch entstehen, dass eine Aktiengesellschaft gegen Mitteilungspflichten verstoßen hat."

Auch das baden-württembergische Finanzministerium erklärte, es werde in Braunschweig klagen. Hier geht es ebenfalls um Rücklagen für Ansprüche von Beamten und Richtern, die teilweise in VW-Aktien investiert wurden. Die Schadenshöhe könne sich ersten Berechnungen zufolge auf rund 400.000 Euro betragen, erklärte das Ministerium. "Es spricht derzeit einiges dafür, dass VW Insiderinformationen zu manipulierten Abgaswerten nicht unverzüglich veröffentlicht hat."

Im Wertpapierhandelsgesetz ist vorgeschrieben, dass Aktiengesellschaften bestimmte relevante Informationen unverzüglich veröffentlichen müssen. Die klagenden Anleger werfen VW vor, diese Pflicht verletzt zu haben. Als der Skandal schließlich bekannt wurde, stürzte der Aktienkurs des Konzerns binnen Tagen um 40 Prozent ab.

Ein Volkswagen-Sprecher wies die Vorwürfe am Freitag erneut zurück. "Volkswagen geht weiterhin davon aus, dass wir unsere kapitalmarktrechtlichten Pflichten vollumfänglich erfüllt haben und die Ansprüche unbegründet sind", erklärte er.

Vor einem Jahr, am 18. September 2015, hatte die US-Umweltbehörde EPA mitgeteilt, dass bei VW Abgaswerte manipuliert wurden. Der Autokonzern räumte später ein, dass die illegale Software weltweit in rund elf Millionen Diesel-Fahrzeuge unterschiedlicher Marken eingebaut wurde. Das Programm reduziert den Ausstoß von schädlichen Stickoxiden bei standardisierten Tests.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 1 + 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema