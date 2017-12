VW-Kernmarke produziert erstmals mehr als sechs Millionen Fahrzeuge

WOLFSBURG. Die VW-Kernmarke hat 2017 erstmals mehr als sechs Millionen Fahrzeuge hergestellt.

VW hat erstmals sechs Millionen Fahrzeuge hergestellt. Bild: JEFF KOWALSKY (APA/AFP/JEFF KOWALSKY)

Volkswagen führte den Rekord auf "die bisher größte Modelloffensive der Kernmarke" sowie "die international wachsenden Kundenwünsche" zurück, wie der Konzern am Freitag in Wolfsburg mitteilte.

Im Vorjahr waren rund 5,99 Millionen Autos vom Typ Golf, Tiguan, Jetta oder Touareg an 50 Standorten in 14 Ländern produziert worden. Wie viele Fahrzeuge 2017 verkauft wurden, steht aber erst im neuen Jahr fest, wie ein VW-Sprecher sagte. Beliebtestes Modell ist nach wie vor der Golf, von dem 2017 knapp eine Million Autos an Kunden übergeben wurden.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema