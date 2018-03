VIG erhöht Dividende nach Ergebnisplus 2017

WIEN. Die Vienna Insurance Group (VIG) hat voriges Jahr wie geplant etwas mehr verdient und erhöht deshalb die Dividende. Das Vorsteuer-Ergebnis (EGT) stieg um 8,8 Prozent auf 442,5 Millionen Euro, als Dividende sollen 90 Cent je Aktie (nach 80 Cent davor) vorgeschlagen werden. Das teilte der börsenotierte Versicherungskonzern heute, Donnerstag, mit.

Elisabeth Stadler, Vorstandsvorsitzende der Vienna Insurance Group Bild: Reuters

Nach dem etwas geringeren Steueraufwand blieb 2017 ein Periodenüberschuss von 372,6 Millionen Euro (+16,1 Prozent), abzüglich nicht beherrschender Anteile an diesem Überschuss betrug das Konzernergebnis 297,6 Millionen Euro (+3,4 Prozent). Je Aktie entspricht dies 2,23 (2,16) Euro. Am Mittwoch hatten die Aktien an der Wiener Börse mit 26,92 Euro geschlossen.

Die Einnahmen der VIG legten 2017 um knapp vier Prozent zu, wobei alle Sparten - mit Ausnahme der Einmalerläge in der Lebensversicherung - gewachsen sind. Die verrechneten Prämien stiegen um 3,7 Prozent auf 9,386 Milliarden Euro, die abgegrenzten Prämien fielen mit 8,510 Milliarden Euro um 3,9 Prozent höher aus. Die Combined Ratio - Schäden und Kosten gemessen an den Einnahmen - verbesserte sich um 0,6 Prozentpunkte auf 96,7 (97,3) Prozent netto.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema