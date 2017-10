Unternehmer berieten mit OECD über Innovation

LINZ. Eine Delegation bestehend aus OECD-Vertretern und Experten internationaler Hochschulen ist nach Österreich gekommen, um die aktuelle Bundesstrategie für Forschung, Innovation und Technologie zu prüfen und darüber zu beraten.

Die Experten werden Empfehlungen ausarbeiten, wie es in diesem Bereich aus ihrer Sicht ab 2020 weitergehen sollte.

Neben Wien fanden Sitzungen in Linz statt, an denen Vertreter der anderen Bundesländer teilnahmen. "Das unterstreicht die Bedeutung des Industriestandorts Oberösterreich", sagt Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Strugl. Er wolle sicherstellen, dass Oberösterreich künftig auch viel stärker als bisher in bundesweite Strategien eingebunden werde.

Bei den Diskussionen mit der OECD in Linz erklärten oberösterreichische Unternehmer, wo sie Aufholbedarf sehen: Es gebe etwa zu wenig Internationalisierung, zu kleine Unis, kaum innovative Bildungseinrichtungen und bürokratische Hindernisse. Geld gehöre investiert in den Bildungssektor, Breitband-Ausbau und in Forschungsprojekte, aber nicht nach dem Gießkannenprinzip.

