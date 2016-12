Unicredit-Sparpaket: 1000 weitere Bank-Austria-Jobs fallen weg

MAILAND/WIEN. Die mit dem Rücken an der Wand stehende italienische Großbank Unicredit versucht mit einer riesigen Kapitalerhöhung, der Auslagerung von Krediten und einem forcierten Sparkurs den Befreiungsschlag. Das hat auch Auswirkungen auf die österreichische Tochter Bank Austria.

Unicredit-Konzernchef Jean Pierre Mustier hat am Dienstag zwar erklärt, in Österreich bleiben zu wollen. Das schon bestehende Sparpaket wird aber ausgeweitet. In Österreich soll die Zahl der Mitarbeiter in Summe nun um insgesamt 19 Prozent (Vollzeitarbeitskräfte) sinken, geht aus einer am Dienstag vorgelegten Präsentation hervor. In Italien und in Deutschland sollen nach drei Jahren jeweils um 21 Prozent weniger Beschäftigte auf der Payroll stehen.

Vor einem Jahr hatte der Konzern für Österreich den Abbau von etwa 1100 Stellen im Plan gehabt. Im neuen Plan ist nun von einer Reduktion um weitere 1000 Arbeitsplätze die Rede - in Summe also ein Abbau von 2100 Stellen. Die Bank Austria hat seit einiger Zeit ein Golden-Handshake-Programm laufen.

Der Jobabbau ist aber nur ein Teil des gesamten neuen Geschäftsplans bis 2019, den Mustier heute vorstellte. So soll die Ausgabe neuer Aktien - wie bereits erwartet - 13 Milliarden Euro bringen.

Die Kapitalerhöhung ist die größte in der italienischen Wirtschafts-Geschichte. Sie soll bis spätestens Juni 2017 umgesetzt sein, als engeres Ziel wurde heute das Ende des ersten Quartals genannt. Zehn Banken haben Garantien übernommen, dass sie die neuen Aktien an den Mann bekommen.

Der Mailänder Bankkonzern will fast so viel Geld aufnehmen, wie er an der Börse wert ist, dort sind es 15 Mrd. Euro. In diesem Jahr allein hat UniCredit die Hälfte ihres Marktwertes verloren. Nun sollen zehn Aktien zu einer zusammengelegt werden. Die neuen Nachrichten zum Geschäftsplan kamen heute vorerst gar nicht an. Die Aktie gab zu Handelsbeginn um mehr als 5 Prozent nach, dann drehte sie ins Plus.

Der seit knapp einem halben Jahr amtierende Konzernchef Jean-Pierre Mustier hatte den Kapitalbedarf mit dem Verkauf der polnischen Tochter Pekao und der Fondsgesellschaft Pioneer sowie einem Teilverkauf der Online-Tochter FinecoBank vorab etwas reduziert.

Keine weiteren Verkäufe

Weitere Verkäufe seien nun nicht geplant, sagte Mustier heute. Namentlich die deutsche HVB nannte er bei einer Pressekonferenz in London als "strategische" Beteiligung. An der börsennotierten FinecoBank will Mustier weiterhin die Kontrolle bewahren.

Die Bank will zudem Kredite über fast 18 Milliarden Euro an Finanzinvestoren verkaufen. So sollen die Risiken für den Konzern sinken. Außerdem forciert die Bank einmal mehr den Sparkurs. Die Kosten sollen bis 2019 um weitere 1,7 Mrd. Euro gedrückt werden, davon 1,1 Mrd. Euro Personalkosten. Über den bereits bekannten Abbau von tausenden Stellen fallen weitere 6500 Arbeitsplätze weg.

Rund 14.000 Stellen sollen gestrichen werden

Insgesamt sollen bis Ende 2019 auf vergleichbarer Basis konzernweit rund 14.000 Stellen gestrichen werden. Ein Teil davon geht aber auf bereits bekannte Sparprogramme aus der Zeit vor dem Start des neuen Vorstandschefs Mustier im Sommer zurück. Ende September hatte die UniCredit rund 123.000 Vollzeitarbeitsplätze. Wie die Konkurrenten auch hat die Bank ihre Mitarbeiterzahl in den vergangenen Jahren drastisch reduziert. So hatte die UniCredit im Jahr 2010 noch mehr als 160.000 Mitarbeiter.

Vom Abbau dürfte in Deutschland vor allem das Investmentbanking betroffen sein, das konzernweit mit dem Firmenkundengeschäft verzahnt werden soll. Mustier will die Führungsstrukturen deutlich straffen. Insgesamt kostet der Konzernumbau 12,2 Milliarden Euro, 8,1 Milliarden Euro schreibt UniCredit im vierten Quartal allein auf faule Kredite ab.

"Wir gehen unsere Altlasten konsequent an, um die Qualität der Bilanz deutlich zu verbessern und die Basis für nachhaltige Gewinne zu schaffen", erklärte Mustier. Der Plan basiere darauf, dass UniCredit eigenständig bleiben werde. Es gebe keine Gespräche über einen Zusammenschluss. Zuletzt hatte es Spekulationen über eine Fusion mit der französischen SocGen gegeben.

Die Übernahme anderer Banken in Italien schloss Mustier heute aus. "Wir werden uns nicht an der Bankenkonsolidierung in Italien beteiligen".

1 Kommentar (347) · 13.12.2016 16:32 Uhr von trollpower· 13.12.2016 16:32 Uhr Streicht doch gleich die ganze Bank !



Dieser Wanderpokal (Länderbank, Creditanstalt, BayrischeVereinsbank, BankAustria, Unicredit, ...) geht doch wirklich niemandem ab. Antwort schreiben

