Ungeliebter "Master"-Titel: FH stellt auf "Ingenieur" um

WELS/LINZ. Nach elf Jahren erlebt der Diplom-Ingenieur teils eine Renaissance Im Technikbereich wollen Firmen und Studenten den Master nicht.

Bild: © Rupert Steiner

Die Fachhochschule (FH) Wels kehrt bei den Studiengängen Automatisierungstechnik und Metall-/Kunststofftechnik zum Titel Diplom-Ingenieur zurück. Vor elf Jahren wurde das zweistufige Bologna-System, das aus dem angelsächsischen Raum kommt, mit Bachelor und Master eingeführt. Diese teils umstrittene Struktur der Studiengänge bleibt nun zwar gleich. Gesetzlich ist es aber möglich, einen anderen akademischen Grad als den Master zu verwenden.

"Der renommierte Titel Diplom-Ingenieur wird in den technikorientierten Berufsfeldern nach wie vor bevorzugt", sagt Dekan Günther Hendorfer. Basis für die Umstellung war eine Befragung der 137 Mitglieds-Unternehmen im FH-Förderverein und der aktiven Studenten.

81 Prozent der Geschäftsführer sprachen sich für den Diplom-Ingenieur aus, nur drei Prozent für die Beibehaltung des Master of Science in Engineering. 100 Prozent der Automatisierungstechnik-Studenten waren für den Diplom-Ingenieur, in der Metall-/Kunststofftechnik 92 Prozent. Einige Firmen, die zahlreiche Absolventen der FH Wels aufnehmen, haben laut Hendorfer sogar noch per Telefon ihren Standpunkt verdeutlicht.

Gerald Reisinger, Geschäftsführer FH OÖ

Warum spielt der Titel eine große Rolle, wenn das Studium an sich gleich bleibt und es am wichtigsten ist, was jemand wirklich kann? "Es geht um die Sichtbarkeit. Beim Diplom-Ingenieur weiß jeder sofort, dass man ein überwiegend technisches Studium absolviert hat", sagt Fördervereins-Obmann Günter Rübig. In der Industrie, die viel guten Nachwuchs brauche, habe der Ingenieurstitel eine jahrhundertelange Tradition.

FH-Oberösterreich-Geschäftsführer Gerald Reisinger sagt, die Diskussion sei immer am Köcheln. "Der Diplom-Ingenieur steht für technische Qualität. Aber das ist auch ein deutschsprachiges Phänomen, vor allem ein österreichisches." Seiner Ansicht nach spielt der Titel eine untergeordnete Rolle, besonders international gesehen.

Tradition versus Beliebigkeit

An der FH Wels gibt es den Diplom-Ingenieur nun in vier von zwölf technisch-naturwissenschaftlichen Master-Studiengängen, schon länger in Maschinenbau und auch im neuen Hochbau-Studium. An der FH Linz ist das in Medical Engineering der Fall.

Die Linzer Kepler-Universität (JKU) hat den Diplom-Ingenieur "nie aufgegeben", wie Vizerektor Andreas Janko sagt. 2014 wurde auch noch das Studium Management in Polymer Technologies von Master auf Diplom-Ingenieur umgestellt. Insgesamt wird der Diplom-Ingenieur in 14 von 17 Master-Studien der Technik-Fakultät verliehen. Nur in drei Kombi-Studien, die mit anderen Bildungseinrichtungen durchgeführt werden, gibt es den Master.

Der gute, alte Diplom-Ingenieur sei bekannt und geschätzt, sagt Janko: "Der Master ist für viele Leute ein Allerweltstitel, der etwas Beliebigkeit ausstrahlt."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema