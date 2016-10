Umbau bei Raiffeisen fix: RBI und RZB verschmelzen

WIEN. Der lange erwartete erste Schritt zur Bereinigung der Raiffeisen-Bankenstruktur ist getan. Am Mittwoch wurde die Fusion des Spitzeninstituts RZB in ihre eigene Osteuropatochter RBI im Grundsatz beschlossen.

Raiffeisenlandesbank OÖ-Generaldirektor Heinrich Schaller könnte das neue Institut leiten. Bild: (APA/HERBERT PFARRHOFER)

Das neue Institut bleibt an der Börse und hat rechnerisch ein Kernkapital von 11,3 Prozent. Der Streubesitz sinkt von derzeit 39,2 Prozent auf 34,6 bis 35,7 Prozent, teilten die Banken mit.

Rechnerisch hätte das aus der Fusion von RZB und RBI neu entstehende Institut am 30. Juni 2016 ein hartes Kernkapital (Common Equity Tier 1 Ratio fully loaded) von 11,3 Prozent gehabt. Ziel bleibe - wie bei der RBI bisher - ein Kernkapital von über 12 Prozent und Eigenmittel über 16 Prozent bis Ende 2017, heißt es in der Aussendung der Banken.

Der Beschluss von Vorständen und Aufsichtsräten von Raiffeisen Zentralbank (RZB) und Raiffeisen Bank International (RBI) soll bei einer Hauptversammlung am 24. Jänner mit Dreiviertel-Mehrheit des anwesenden Kapitals endgültig fixiert werden. Davor müssen noch gerichtlich bestellte Verschmelzungsprüfer kontrollieren, ob die vorgesehenen Umtauschverhältnisse angemessen sind.

Von der Verschmelzung ausgenommen ist die UNIQA-Beteiligung, deren Teilverkauf bereits angekündigt war. Dafür werden aber die anderen mit der RZB verbundenen Unternehmen wie die Raiffeisen KAG oder die Bausparkasse in das neue Institut eingebracht. Das ist technisch gesehen eine Kapitalerhöhung, an der der Streubesitz nicht teilnehmen kann. Das führt dazu, dass der Anteil des Streubesitzes sinkt.

Schaller als möglicher Leiter

Am Mittwoch begann um 16 Uhr die entscheidende Sitzung über die Zukunft des Raiffeisensektors in Österreich. Gut vier Stunden später war klar: Die bisherige "Doppelspitze" aus Raiffeisen Zentralbank (RZB) und Raiffeisenbank International (RBI) wird, wie berichtet, durch eine Bank ersetzt werden.

Personalentscheidungen seien noch keine gefallen, hieß es. Es gilt aber als wahrscheinlich, dass der derzeitige Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank (RLB) Oberösterreich, Heinrich Schaller, das neue Spitzeninstitut leiten wird.

An der neuen Bank werden die Raiffeisenlandesbanken die Mehrheitseigentümer sein – entweder direkt oder über eine gemeinsame Beteiligungsholding. Der bisherige RBI-Mehrheitsaktionär RZB wird in die neue Bank fusioniert werden. Der Streubesitz der börsennotierten RBI beträgt derzeit knapp 40 Prozent. Mit der Fusion dürfte dieser Wert auf 34,6 und 35,7 Prozent sinken.

Oberösterreich hält 15 Prozent

An der RZB hält derzeit die RLB Niederösterreich–Wien den größten Anteil: 34,74 Prozent. Dahinter folgen die RLB Steiermark mit 15,32 Prozent und Oberösterreich mit 14,64 Prozent. Die restlichen Landesbanken halten einstellige Beteiligungen.

Die Antwort auf die Frage, wer in Zukunft wie stark an der neuen RBI beteiligt sein wird, war bis zum Druckbeginn dieser Ausgabe noch offen. Für diese heiklen Fragen waren Gesellschaftsrechtsexperten und Wirtschaftsprüfer beauftragt worden.

Mit dem Zusammenschluss wird die Kernkapitalquote des Spitzeninstituts bei 11,3 Prozent liegen. 2015 hatte die RZB eine Kernkapitalquote von 10,3 Prozent, die RBI 11,5 Prozent. Beim europäischen Stresstest Ende Juli schnitt die RZB schlecht ab. Die regulatorischen Vorschriften werden strenger. Spätestens 2019 dürfte Raiffeisen mindestens 12 Prozent Quote brauchen. Mit der strafferen Struktur soll Raiffeisen ertragsstärker und effizienter werden, was dem Kapitalaufbau dient. Und es steigt die Attraktivität für Kapitalerhöhungen an der Börse.

Pressekonferenz am Donnerstag

RZB-Generaldirektor Walter Rothensteiner und RBI-Vorstandsvorsitzender Karl Sevelda wollen morgen, Donnerstag, um 09:30 in einer Pressekonferenz Details zur Verschmelzung von Raiffeisen Zentralbank und Raiffeisen Bank International bekannt geben - nachrichten.at wird berichten.

Raiffeisen im Osten

1987 - Ostpionier: Raiffeisen gründete die erste Tochter in Ungarn. Osteuropa-Chef war Herbert Stepic, Wachstum folgte.

Raiffeisen gründete die erste Tochter in Ungarn. Osteuropa-Chef war Herbert Stepic, Wachstum folgte. 2005 - Börsengang: Die damalige Raiffeisen International (RI), eine reine Holding, ging an die Börse. Die Nachfrage war groß, die Emission 22-fach überzeichnet.

Die damalige Raiffeisen International (RI), eine reine Holding, ging an die Börse. Die Nachfrage war groß, die Emission 22-fach überzeichnet. 2010 - Erste Fusion: Schon einmal gab es eine Fusion. Teile der RZB und die RI wurden 2010 vereint. Die Raiffeisen Bank International (RBI) entstand und bekam nun auch eine österreichische Banklizenz.

Schon einmal gab es eine Fusion. Teile der RZB und die RI wurden 2010 vereint. Die Raiffeisen Bank International (RBI) entstand und bekam nun auch eine österreichische Banklizenz. 2013 - Abgang: Der langjährige Chef und Ostpionier Stepic warf im Mai 2013 das Handtuch. Er hatte drei Wohnungen in Singapur über zwei Offshore-Firmen gekauft und wurde dafür heftig kritisiert. Sein Stellvertreter Karl Sevelda wurde Chef.

Der langjährige Chef und Ostpionier Stepic warf im Mai 2013 das Handtuch. Er hatte drei Wohnungen in Singapur über zwei Offshore-Firmen gekauft und wurde dafür heftig kritisiert. Sein Stellvertreter Karl Sevelda wurde Chef. 2016 - Zweite Fusion: Jetzt sollen die beiden Institute an der Sektorspitze, die RBI und ihre Mutter Raiffeisen Zentralbank (RZB), voll fusioniert werden.

Grafik:

1 Kommentar (197) · 05.10.2016 20:59 Uhr von Renina· 05.10.2016 20:59 Uhr Na klass! Damit wird noch mehr vom sauer verdienten, oftmals versteuerten Einkommen des braven, sparsamen, fleißigen Mittelstands dorthin verschoben, wo schon seit der Ostöffnung Abermilliarden versickerten! Antwort schreiben

