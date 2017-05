USA wollen NAFTA-Abkommen neu verhandeln

WASHINGTON. Die USA haben heute, Donnerstag, offiziell Neuverhandlungen zum vor zwei Jahrzehnten geschlossenen nordamerikanischen Freihandelsabkommen NAFTA beantragt.

US-Präsident Donald Trump will das Freihandelsabkommen neu verhandeln. Bild: Reuters

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump habe dem Kongress ein entsprechendes Schreiben übermittelt, berichtete der Fernsehsender CNBC. Starten sollen die Verhandlungen nach dem 16. August.

In dem Schreiben heißt es weiter, dass viele Kapitel des im Jahr 1994 zwischen den USA, Mexiko und Kanada geschlossenen Abkommens "veraltet" seien. Außerdem neue Bestimmungen zu den Bereichen Arbeitsmarkt, Umwelt, Regulierungen und geistigem Eigentum in den Handelspakt integriert werden. US-Handelsbeauftragter Robert Lighthizer schreibt demnach, dass NAFTA zwar für den Agrarsektor, die Investmentbranche und die Energiewirtschaft in den USA vorteilhaft gewesen sei, nicht aber für den Industriebereich.

