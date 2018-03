US-Strafzölle: EU-Kommission fordert Ausnahme

WASHINGTON/BRÜSSEL. Auch heimische Betriebe betroffen: Amag erwartet Gewinnrückgang, voestalpine hinterfragt Investitionen.

"Wir sind Verbündete der USA und keine Bedrohung." So reagierte gestern Jyrki Katainen, Vizepräsident der EU-Kommission, auf die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölle auf Stahl und Aluminium. "Wir glauben weiterhin, dass die EU von diesen Maßnahmen ausgenommen werden sollte", schrieb EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström via Twitter. Bisher bleiben nur Mexiko und Kanada von den Strafzöllen verschont. Trump will 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium aus der EU aufschlagen. In 15 Tagen sollen die Zölle in Kraft treten.

Oberösterreichs Industriebetriebe sind davon nicht ausgenommen. Der Ranshofener Aluminiumhersteller Amag erwartet einen Gewinnrückgang im mittleren einstelligen Millionenbereich. "Mittelfristig sind Chancen und Risiken aus der Reaktion der Handelspartner der USA und Änderungen von Warenströmen im Auge zu behalten", wird Amag-Chef Helmut Wieser zitiert. Für heuer plant die Amag einen US-Absatz von rund 35.000 Tonnen Walzprodukte.

Beim Linzer Stahlkonzern voestalpine heißt es, man hinterfrage geplante Investitionen in Nordamerika. Das Unternehmen sei aber mit maximal drei Prozent seines Umsatzes betroffen. Im Vorjahr waren es in den USA rund 1,2 Milliarden Euro an 49 Standorten.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema