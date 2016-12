US-Notenbank erhöht den Leitzins

WASHINGTON / WIEN. Während in der Eurozone der Leitzins bei 0,0 Prozent verharrt, hat ihn die US-Notenbank Fed um 0,25 Prozentpunkte erhöht. Er liegt in den Vereinigten Staaten nun bei 0,5 bis 0,75 Prozent.

Janet Yellen Bild: (APA/AFP/GETTY IMAGES/WIN MCNAMEE)

Es ist nach Dezember 2015 die zweite Anhebung seit Ende 2008. Damit kommt die Fed langsam aus dem Krisenmodus mit Nullzinsen heraus, die es zuvor gegeben hatte. Mehrere Argumente hätten für diesen schon länger diskutierten und erwarteten Zinsschritt gesprochen, sagt Martin Kocher, Direktor des Instituts für Höhere Studien (IHS) in Wien: „Die US-Wirtschaft läuft relativ gut, es gibt stabile Wachstumsraten.“ 2015 waren es plus 2,6 Prozent, heuer wird es etwas weniger. Die Arbeitslosigkeit ist mit 4,6 Prozent auf einem Neun-Jahres-Tief. Die Inflation liegt mit 1,7 Prozent nahe an der Zielmarke von zwei Prozent.

Außerdem seien die von vielen befürchteten negativen Auswirkungen auf die Märkte nach der Wahl von Donald Trump zum US- Präsidenten nicht eingetreten, sagt Kocher. Tatsächlich haben die Börsen in den USA zuletzt Rekordstände erreicht.

„Die Märkte waren ganz klar darauf eingestellt, dass die Fed den Leitzins um 25 Basispunkte anhebt. Das war bei Anleiherenditen, Aktienkursen und dem Dollar weitgehend eingepreist“, sagt Monika Rosen-Philipp, Chefanalystin des Bank Austria Private Banking.

Während die Börsen üblicherweise von billigem Geld profitieren, wurde auch die Zinserhöhung als positives Signal gesehen, weil es bedeutet, dass die Wirtschaft nach vielen schwachen Jahren robuster geworden ist. Die von Noch-US-Präsident Barack Obama eingesetzte Fed-Chefin Janet Yellen bewegt sich derzeit aber auch in einem politischen Spannungsfeld. Trump, der am 20. Jänner sein Amt antreten wird, hatte sie im Wahlkampf massiv attackiert. Nun sei für die Märkte entscheidend, was die Trump-Administration 2017 mache, und wie darauf wiederum die Fed reagieren werde, sagt Kocher.

Rosen-Philipp sieht es ähnlich. „Die Frage ist, wie viele seiner angekündigten Vorhaben wie Infrastrukturinvestitionen und Steuersenkungen Trump wirklich umsetzen kann und wird.“ Sollte es hier zu Enttäuschungen kommen, könnte das die Börsen deutlich bremsen. „Und die Fed hat ihre nächsten Sitzungen Ende Jänner und Mitte März. Dann wird auch dort die tatsächliche Politik von Trump schon eine große Rolle spielen“, sagt Rosen-Philipp. Nach der Zinserhöhung erwartet sie, dass „der positive Ton an den Börsen vorerst anhält“.

