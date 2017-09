US-Fonds machen Kasse: Bawag geht an die Börse

WIEN. Ehemalige Gewerkschaftsbank wird mit fünf Milliarden bewertet.

Derzeit verdient die Bank prächtig, es könnten aber wieder stürmische Zeiten kommen. Bild: Reuters

Gerüchte gab es schon länger, seit gestern ist es fix: Die ehemalige Gewerkschaftsbank Bawag geht noch heuer in Wien an die Börse. Die beiden Haupteigentümer, die US-Fonds Cerberus und Golden Tree, geben dafür Aktien ab, eine Kapitalaufstockung ist nicht geplant. Das gab die Bank gestern in einer Aussendung bekannt.

Ausgabepreis oder Volumen wurden nicht genannt. Medienberichte lassen erwarten, dass 20 bis 30 Prozent der Anteile auf den Markt kommen sollen. Die Bank wurde zuletzt mit rund fünf Milliarden Euro bewertet. Bei der Übernahme im Jahr 2007 hatte Cerberus inklusive Kapitalerhöhung rund 3,2 Milliarden Euro gezahlt. Dazwischen gab es aber weitere Kapitalspritzen.

Den künftigen Investoren verspricht die Bawag ein Wachstumsszenario, weitere Zukäufe und regelmäßige Ausschüttungen von der Hälfte des Nettogewinns. Bawag-Chef Anas Abuzaakouk wollte sich gestern nicht dazu äußern, welche weiteren Zukäufe in Planung sind. Er sprach von einer "robusten Pipeline" in Deutschland und Österreich.

"Bereicherung für die Börse"

Der Präsident des Interessenverbandes für Anleger, Wilhelm Rasinger, bezeichnete den angekündigten Börsengang der Bank als eine "große Bereicherung für die Wiener Börse", die in den vergangenen Jahren eher mit Abgängen aufgefallen sei.

Die Anleger müssten sich jetzt aber sehr genau anschauen, wie es weitergehe im Rechtsstreit mit der Stadt Linz oder bei der Zusammenarbeit mit der Post, sagte Rasinger.

Entscheidend beim Börsengang sei jetzt, wie der Ausgabekurs festgesetzt werde, so Rasinger. Die Bawag sei kapitalmäßig gut ausgestattet. Aber er sei sich nicht ganz klar über das Geschäftsmodell der Bank. Es müsse die Frage beantwortet werden, ob die derzeit attraktiven Erträge auch künftig erzielt werden könnten.

Chronologie

1922 - Gründung: Der damalige Staatssekretär Karl Renner gründet die „Arbeiterbank“. Sie verwaltet auch Gewerkschaftsgeld.

1995 - Karibik-Geschäfte: Der neue Generaldirektor Helmut Elsner nimmt die riskanten „Karibik-Geschäfte“ seines Vorgängers Walter Flöttl wieder auf, die auf Behördendruck im Jahr davor gestoppt wurden.

2000 - P.S.K.-Kauf: Die Bawag kauft die P.S.K. um 1,28 Milliarden Euro. Flöttl jun. verspekuliert sich in der Karibik.

2006 - Krise: Nach Turbulenzen schon im Jahr 2005 übernimmt Ewald Nowotny die Bank. Die Bank gesteht hohe Verluste ein. Vier Vorstände und der ÖGB-Chef Fritz Verzetnitsch müssen zurücktreten.

2007 - Übernahme: Der US-Fonds Cerberus übernimmt die Bawag (im Bild der damalige Chef John Snow). Der Kaufpreis beträgt 2,6 Milliarden Euro. Die Bank bekommt eine Kapitalspritze von 600 Millionen Euro.

2017 - Börsengang: Am 27. September kündigt die Bawag an, noch im Jahr 2017 an die Wiener Börse zu gehen.

