US-Autobauer Ford streicht offenbar jeden zehnten Job

DETROIT. Der US-Autokonzern plant laut Medienberichten einen drastischen Jobabbau in Nordamerika und Asien - 20.000 Arbeitsplätze sollen wegfallen, um die Effizienz im Konzern zu steigern.

Ein Ford F-250 im Werk in Louisville Bild: Reuters

Es ist die nächste Hiobsbotschaft für US-Präsident Donald Trump: Der zweitgrößte US-Autohersteller Ford plant laut einem Bericht des „Wall Street Journals“ (WSJ) einen drastischen Stellenabbau - vor allem in Nordamerika und Asien. Damit sollen die Profitabilität erhöht und die Aktionäre zufriedengestellt werden. Das Vorhaben ist Teil eines Kostensenkungsprogramms, mit dem drei Milliarden US-Dollar eingespart werden sollen. Der Jobabbau soll noch in dieser Woche verkündet werden.

Ford hat zuletzt weniger Autos verkauft. Im April ging die Zahl um mehr als sieben Prozent im Vorjahresvergleich auf knapp 215.000 Fahrzeuge zurück. Ein Sprecher des Unternehmens sagte am Montag, Ford wolle Kosten reduzieren und "so schlank und effizient wie möglich" werden. Den Bericht über den Stellenabbau wollte er nicht kommentieren.

Ford beschäftigt weltweit rund 200.000 Mitarbeiter, die Hälfte davon in den USA. Jeder zehnte davon - also 20.000 Jobs - sollen nun gestrichen werden. Die Mitarbeiter sollten mit großzügigen Anreizen zu Vorruhestandsregelungen motiviert werden. Sollte der zweitgrößte US-Autobauer in den USA viele Arbeitsplätze streichen, würde er einen heftigen Konflikt mit US-Präsident Donald Trump riskieren. Dieser hatte ja lautstark versprochen, mehr Jobs zu schaffen, als je ein US-Präsident zuvor.

