Überschüsse: EU kritisiert Musterschüler Deutschland

Länderbericht: Die Kommission sieht Österreichs wirtschaftliche Entwicklung tendenziell positiv – Lob für manche Reformen.

Spannungen: Deutschlands Finanzminister Wolfgang Schäuble (l.) und der französische EU-Kommissar Pierre Moscovici. Bild: Reuters

Österreichs Wirtschaft entwickelt sich positiv, das Wachstum zieht an. Probleme wie die langfristig bedrohlich steigenden Ausgaben für das Pensions- und Gesundheitssystem bleiben aber bestehen. Das geht, sehr verkürzt, aus dem Bericht hervor, den die EU-Kommission seit 2011 regelmäßig um diese Jahreszeit zu den wirtschaftlichen Reformen in den Mitgliedsstaaten (außer Griechenland, wo ein Hilfsprogramm läuft) vorlegt.

Österreich wurde diesmal wie 13 andere Länder nur generell geprüft, nachdem im Vorjahr keine "Ungleichgewichte" entdeckt worden waren, die die wirtschaftliche Erholung bedrohen könnten. Die Kommissionsexperten loben die Fortschritte bei der Umsetzung der Reformen etwa im Bankensektor und beim Finanzausgleich. Zugleich bemängeln sie die Komplexität in der Verwaltung, die hohen regulatorischen Hürden für Unternehmen besonders im Dienstleistungssektor und die – trotz Steuerreform – hohe Besteuerung der Einkommen. Österreich liegt nach wie vor im EU-Spitzenfeld hinter Belgien, Deutschland, Frankreich, Ungarn und Italien.

Ermahnt hat die EU-Kommission Deutschland wegen seiner enormen Exportüberschüsse. Der hohe deutsche Leistungsbilanzüberschuss erzeuge "bedeutende wirtschaftliche und auch politische Verzerrungen für die gesamte Eurozone", sagte EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici am Mittwoch und forderte die Regierung in Berlin auf, "mehr zu tun", um öffentliche Investitionen anzukurbeln und die Binnenkonjunktur zu steigern. Deutschlands Exporte waren 2016 im siebten Jahr in Folge auf ein Rekordhoch geklettert. Der Wert der Ausfuhren stieg um 1,2 Prozent auf 1,2075 Billionen Euro. Der Exportüberschuss erreichte mit fast 253 Milliarden Euro einen Höchstwert.

Italien droht Defizitverfahren

13 Mitgliedsstaaten hat die EU-Kommission vertieft untersucht. Große Probleme sieht sie in Kroatien, Frankreich, Portugal, Bulgarien, Italien und Zypern, geringe bei Deutschland, Spanien, Irland, den Niederlanden, Slowenien und Schweden. Kein Ungleichgewicht sieht sie nur in Finnland.

Die Brüsseler Behörde hat Italien erneut eine Frist von zwei Monaten eingeräumt, um mit zusätzlichen Maßnahmen im Umfang von mindestens 0,2 Prozent der Wirtschaftsleistung die Verschuldung zu korrigieren. Sollte das nicht passieren, leite Brüssel im April ein Defizitverfahren ein.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 2 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema