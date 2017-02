Übernahmepoker: Peugeot-Chef gibt Jobgarantie für Opel-Mitarbeiter

BERLIN. Französischer Autobauer sichert den Deutschen Standortgarantie bis 2020 zu.

Peugeot-Chef Carlos Tavares Bild: APA

Peugeot-Chef Carlos Tavares hat der deutschen Bundeskanzlerin Merkel versichert, dass der französische Autobauer bei einer Opel-Übernahme die laufenden Garantien für Standorte und Arbeitsplätze in Deutschland akzeptiere. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert gestern, Dienstag, nach einem Telefonat zwischen Merkel und Tavares mit.

Dabei habe der Portugiese bekräftigt, dass Peugeot "die Eigenständigkeit von Opel im Konzernverbund erhalten und die Standort-, Investitions- und Beschäftigungsgarantien übernehmen werde". Peugeot sichert zu, an der Jobgarantie bis Ende 2018 und den Investitionszusagen für die Opel-Standorte in Deutschland bis 2020 festzuhalten.

Opel-Chef Karl Thomas Neumann schrieb auf Twitter: "Gut, dass PSA jetzt die Zusage bekräftigt hat, existierende Vereinbarungen einzuhalten." PSA teilte mit, Tavares und Merkel hätten eine "fruchtbare Diskussion" gehabt. Tavares habe die Strategie erklärt, den Weg zu ebnen für einen "europäischen Champion" mit fünf Marken, die jeweils stark in ihren Heimatmärkten verankert seien. Der Dialog solle mit allen Beteiligten fortgesetzt werden, gemäß den bestehenden Abmachungen in den europäischen Ländern.

Der französische Autokonzern PSA-Peugeot-Citroën will, wie berichtet, Opel vom US-Autobauer General Motors kaufen. Opel beschäftigt in Deutschland rund 19.000 Menschen und hat neben dem Stammwerk in Rüsselsheim auch Fabriken in Kaiserslautern und Eisenach sowie ein Ersatzteilzentrum in Bochum.

Peugeot an Proton interessiert

Unterdessen sickerte durch, dass der PSA-Konzern auch in Asien auf Expansionskurs ist. Man sei am Hersteller Proton in Malaysia interessiert, sagte ein Unternehmenssprecher. Mit schnellen Entscheidungen sei aber nicht zu rechnen. Medienberichten zufolge ist auch der chinesische Volvo-Eigner Geely an Proton interessiert. Auch Volkswagen hatte in der Vergangenheit Interesse an Proton bekundet. Ein Deal kam aber nie zustande.

