"Trump testet Grenzen aus, um seine Verhandlungsposition zu verbessern"

LINZ. Michael Amon, Redakteur des Wall Street Journal, über Trump, Twitter und Lügen.

Michael Amon, Wirtschaftsredakteur beim Wall Street Journal Bild: OÖN

"Die Börsen glauben eher, dass Donald Trump Steuern senkt, und weniger, dass er Handelskriege führt." So erklärt Michael Amon, Wirtschaftsredakteur des Wall Street Journal, im Gespräch mit den OÖNachrichten, dass die US-Börse von einem Rekord zum nächsten eilt.

OÖNachrichten: Als Donald Trump gewählt wurde, erwarteten viele, dass es mit den Börsen bergab gehen wird. Das Gegenteil war der Fall. Jetzt ist der Dow Jones über 20.000 Punkte. Wird Trump zum Liebling der Börsen?

Michael Amon: Die Anleger wetten auf Trump, weil sie offenbar ernst nehmen, dass er Steuern senkt und Regulierungen zurücknimmt. Und offenbar glauben sie weniger, dass er so protektionistisch agiert, wie er angekündigt hat.

Aber er hat TTP aufgekündigt.

Das dämpft den Enthusiasmus auch. Die Märkte warten. Es kommt jetzt auch darauf an, wie Trump mit anderen Staatsführern umgeht. Die Börsen sind aber im Grund zuversichtlich, auch weil Trump bei manchen Themen einen Schritt zurück macht, etwa beim Verhältnis mit China, das er nach seinen Aussagen über Taiwan wieder zu beruhigen versucht.

Testet er Grenzen?

Das glaube ich, ja. Er steckt Grenzen ab für eine starke Verhandlungsposition. Die Frage ist, wie sehr es ihm gelingt, daraus Kompromisse zu schließen.

Er hat angekündigt, Jobs in die USA zurückzuholen. Gelingt ihm das?

Das wird die größte Herausforderung für ihn. Und daran wird er gemessen. Dabei geht es um Industrie-Jobs für spezielle Regionen. Ich halte es für sehr schwierig, weil protektionistische Politik keine Erfolge zeitigt. Aber Trump redet, als ob er Politiker in den 1920er-Jahren wäre. Viele Jobs sind nicht nach Mexiko abgewandert, sondern werden von Robotern gemacht. Und diese Jobs bringt man mit Protektionismus nicht zurück.

Trump scheint mit Europa, vor allem Deutschland, einen Handelskrieg anzuzetteln. Warum? Und wer gewinnt?

Man sollte einmal abwarten. Auch hier nimmt Trump einen extremen Standpunkt ein und hofft auf einen Kompromiss. Auch Obama hat Druck auf Europa ausgeübt, etwa was die NATO-Zahlungen betrifft, aber er hat das diskreter gemacht. Trump ist einfach viel lauter. Worum es Trump geht, ist die Autoindustrie im eigenen Land zu stärken und jene Deutschlands zu schwächen.

Trump hat sich als Twitter-Präsident etabliert und lässt die klassischen Medien, die er als Feind betrachtet, links liegen. Wie gehen Sie und Ihre Kollegen einer der renommiertesten Zeitungen des Landes damit um?

Trump sieht die Medien als Opposition. Manche Medien sind stolz darauf und attackieren ihn. Wir beim Wall Street Journal haben eine lange Geschichte, alle Seiten gleich kritisch, aber auch fair zu betrachten. Wir betrachten uns nicht als Opposition, aber wir bewerten ihn kritisch. Auch Obamas Team war sehr schwierig und unangenehm für die Medien. Aber Obama selbst war immer sehr verbindlich und nie aggressiv gegenüber Medien. Der Unterschied: Trumps Team ist aggressiv und er auch. Aber eines muss man Trump lassen. Er ist sehr effektiv mit Twitter. Er schreibt um sieben Uhr morgens und um acht Uhr abends. Er setzt die Akzente. Und die Medien kommen nicht umhin, sich damit zu beschäftigen.

Und keiner kann direkt nachfragen.

Genau. Auch andere Präsidenten haben negativ auf Medien reagiert. Und Donald Trump ist nicht der erste Präsident, der die Unwahrheit sagt. Aber er tut es lauter und aggressiver als alle anderen.

Sie berichten seit zwei Jahren aus London. Wie nehmen Sie den Brexit und die Folgen wahr?

Auffällig ist, dass sich die gesamte politische Diskussion seit einem Jahr ausschließlich um den Brexit dreht. Es gibt sonst kein anderes politisches Thema. Und ich denke, dass das auch in den nächsten zwei Jahren kaum anders sein wird.

Und die britische Wirtschaft?

Das Pfund ist niedrig. Und die Gefahr einer steigenden Inflation ist gegeben. Der große Schock, der prognostiziert war, kam nicht. Die britische Wirtschaft ist nach wie vor stark. Die Frage ist, ob das so bleibt.

Wird die Finanzindustrie London den Rücken kehren?

Das hat schon begonnen. London wird wichtig bleiben. Aber viele US-Banken, die London als Anker in der EU sahen, wenden sich Richtung Paris und Frankfurt.

Michael Amon

Der 37-jährige Michael Amon ist Journalist beim Wall Street Journal in New York. Seit zwei Jahren sitzt er in London und verantwortet dort die Berichterstattung über Energie und OPEC. Mit seiner Frau Lisa Fleisher (Bloomberg) besuchte er am Freitag Linz.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 1 + 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema