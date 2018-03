Trump legt nach: "Strafzoll für Mercedes und BMW"

WASHINGTON/BRÜSSEL/WIEN. EU versucht, mit Diplomatie einen Handelskrieg zu vermeiden.

Trump am Wochenende in Pennsylvania: "Autos sind das große Problem." Bild: AFP

US-Präsident Donald Trump heizt den Handelsstreit mit der EU weiter an: Er drohte den Europäern erneut mit höheren Zöllen auf Autoimporte. Auf einer Wahlkampfveranstaltung der Republikaner in Pennsylvania sagte Trump: "Wir werden Mercedes-Benz mit Zöllen belegen, wir werden BMW mit Zöllen belegen." Autos seien das große Problem.

Davor hatte Trump der EU vorgeworfen, die USA mit Zöllen beschädigt zu haben. Im Durchschnitt haben die EU und die USA bei Zöllen mit drei bzw. 2,4 Prozent ein ähnliches Niveau. Diese Zahl sagt aber nichts darüber aus, wie der Import einzelner Produkte geregelt ist. Trump hat die EU dafür kritisiert, dass sie Autoimporte mit zehn Prozent belegt, während in den USA umgekehrt der Import europäischer Pkw nur mit 2,5 Prozent verzollt wird. Was er nicht dazugesagt hat: Bei Lkw und Pick-ups sind es in den USA 25 Prozent, verglichen mit 14 Prozent auf EU-Seite.

Ausreißer gibt es in Amerika laut EU-Kommission mehr als in Europa, beispielsweise bei Erdnüssen, auf deren Import 164 Prozent Zoll vorgesehen sind, oder auch bei Schuhen mit 48 Prozent. Viele dieser Zölle wären möglicherweise durch das geplante Handelsabkommen TTIP gefallen, ähnlich wie zwischen der EU und Kanada.

Trump äußerte sich nach einem Treffen von EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer in Brüssel. Das Treffen brachte vorerst keine Lösung, wie Malmström mitteilte. Demnach soll die Diskussion in dieser Woche fortgesetzt werden. In einem Telefonat mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron verteidigte Trump sein Vorgehen.

"Wenn ein Kunde nicht kaufen möchte, muss man neue Märkte erschließen", sagte die österreichische Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Die USA bräuchten die Zölle im Stahlbereich, weil ihre Unternehmen zu wenig innovativ seien. Die EU-Staaten müssten jedenfalls zusammenstehen.

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte von einer ernsten Situation gesprochen. Es gebe ein gegenseitig vereinbartes System von Einfuhrzöllen. "Was jetzt hier passiert, sind einseitige Aktionen, und die muss man entsprechend beantworten." Merkel plädierte für Gespräche. Wenn man sich in eine Spirale hineinbewege, komme man nicht voran: "Aber wir müssen unsere eigenen Interessen schützen."

"Dann gewinnt China"

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger sagte, es werde ausgelotet, wie eine Eskalation verhindert werden könne. "Es darf nur um Handel gehen. Verteidigung, NATO oder andere Themen sollten nicht vermengt werden." Ein Handelskrieg Europa – USA hätte einen Gewinner: China.

