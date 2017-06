Trendwende für Bauern: Schweinepreise deutlich gestiegen

Genehmigungsverfahren und Tierhaltungsstandards.

Mein Nachbar investiert 1,4 Mio Euro in die Straathofgruppe.

Diese bauen Ställe in der Ukraine und Rumänien.

Größe einer Einheit = 20.000 Mastplätze (=60 000 Schweine/Jahr)

Geschlachtet im Schlachthof Tönnies in Deutschland.

Gratuliere allen, die die Tierhaltung aus Österreich vertreiben.

(NGO´s, VgT, Global 2000,...)

Ihr seid schuld am Tierleid!