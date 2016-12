"Treibstoffpreise unter einem Euro sind 2017 nicht mehr in Sicht"

LINZ / WIEN. Super und Diesel heuer wegen des niedrigen Ölpreises um zehn Prozent billiger als 2015.

(Symbolbild) Bild: APA

Im Jänner stürzte der Ölpreis auf 28 US-Dollar ab. Er sank damit auf das Preisniveau von 2004 und erholte sich erst im Jahresverlauf wieder. Österreichs Autofahrer profitierten in Form von deutlich gesunkenen Spritkosten. "Die Treibstoffpreise lagen im Jahresdurchschnitt 2016 um zehn Prozent unter dem Vorjahr", sagt Bernd Zierhut, Geschäftsführer der Welser Doppler-Gruppe (Turmöl, BP).

Die Jahresauswertung des Autofahrerclubs ÖAMTC zeigt, dass ein Liter Diesel heuer 1,020 Euro kostete, ein Liter Super 1,103 Euro. Der günstige Monat sei der Februar gewesen, der mit Abstand teuerste Tankmonat der Dezember, sagt ÖAMTC-Verkehrsexperte Martin Grasslober. Im laufenden Monat würden die Durchschnittspreise bereits wieder deutlich über jenen des Vorjahres liegen, was die Inflation anheizen wird.

Diese Entwicklung wird laut Doppler-Chef Zierhut 2017 anhalten. "Preise unter einem Euro sind nicht mehr in Sicht." Er rechnet mit einem Dieselpreis in einer Bandbreite zwischen 1,10 und 1,20 Euro je Liter. Zwei Effekte würden dabei gleichzeitig schlagend: der Anstieg des Ölpreises auf zuletzt rund 55 US-Dollar bei einem gleichzeitigen Erstarken der US-Währung gegenüber dem Euro, was den Einkauf verteuert.

Mehr Treibstoff verkauft

Die niedrigen Preise im Jahr 2016 hätten auch den Absatz angekurbelt. "Die Autofahrer sind preis–elastischer als angenommen. Der Markt ist heuer um zweieinhalb bis drei Prozent gewachsen", sagt Zierhut. Die Doppler-Gruppe habe stärker als der Markt zulegen können. Aufgrund der gesunkenen Preise werde der Umsatz aber auf dem Vorjahresniveau von 755 Millionen Euro stagnieren.

Das Welser Familienunternehmen hat auf dem Treibstoffmarkt in Österreich mit 6,2 Milliarden Litern einen Anteil von acht Prozent. 240 Tankstationen zählt das Doppler-Netzwerk, 180 davon derzeit unter der Eigenmarke Turmöl. Die Zahl der BP-Stationen will Zierhut von 60 auf 40 weiter reduzieren und ebenfalls auf die Eigenmarke umstellen.

MÖSt-Erhöhung "absurd"

Große Aufregung verursacht in diesen Tagen die wiederholte Ankündigung von Umweltminister Andrä Rupprechter, die Mineralölsteuer (MÖSt) bei Diesel zu erhöhen. Ein Liter Benzin wird derzeit mit 48,2 Center MÖSt belastet, ein Liter Diesel nur mit 39,7 Cent je Liter. Der Minister erachtet das sogenannte Dieselprivileg aus ökologischen Gründen nicht als sinnvoll. Zierhut hält dies für absurd: "Ist die Luft bei uns denn sauberer, wenn der Lkw-Fahrer den Diesel künftig in Italien statt in Österreich tankt?"

Denn eine Erhöhung werde den florierenden Tanktourismus eindämmen, so Zierhut. Er schätzt, dass knapp 30 Prozent der Steuereinnahmen von Ausländern stammen, die aufgrund der niedrigeren Dieselpreise in Österreich tanken. Bei einem MÖSt-Aufkommen von 4,2 Milliarden Euro seien dies immerhin 1,2 Milliarden Euro.

Tanken in Österreich

470 Euro liefert ein durchschnittlicher Benzinfahrer in Österreich mit seinem Privat-Pkw an Mineralöl- und Mehrwertsteuer pro Jahr ab. Dies hat der Autofahrerclub ÖAMTC errechnet. Dieseltanker sind mit 540 Euro für den Staat noch lukrativer.

liefert ein durchschnittlicher Benzinfahrer in Österreich mit seinem Privat-Pkw an Mineralöl- und Mehrwertsteuer pro Jahr ab. Dies hat der Autofahrerclub ÖAMTC errechnet. Dieseltanker sind mit 540 Euro für den Staat noch lukrativer. 1,020 Euro hat ein Liter Diesel im Jahr 2016 im Durchschnitt in Österreich gekostet. Im Jahr zuvor waren es 1,110 Euro je Liter. Super kostete 2016 je Liter 1,103 Euro.

hat ein Liter Diesel im Jahr 2016 im Durchschnitt in Österreich gekostet. Im Jahr zuvor waren es 1,110 Euro je Liter. Super kostete 2016 je Liter 1,103 Euro. 4,2 Milliarden Euro nimmt der Finanzminister pro Jahr an Mineralölsteuer ein. Bei Diesel beträgt sie 39,7 Center je Liter. Ein Liter Benzin ist mit 48,2 Cent je Liter belastet. Die Mineralölindustrie schätzt, dass bis zu 30 Prozent der Einnahmen von Ausländern stammen, die in Österreich wegen des billigen Diesels tanken.

