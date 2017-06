Trauner übergibt an Hummer

LINZ. Im Wirtschaftsparlament der Wirtschaftskammer Oberösterreich findet heute der Wechsel an der Spitze statt. Doris Hummer folgt Rudolf Trauner als Präsidentin nach, der sich aus gesundheitlichen Gründen früher als ursprünglich geplant zurückzieht.

Trauner geht, Hummer kommt Bild:

Schon länger stand fest, dass die ehemalige Bildungs- und Forschungslandesrätin Doris Hummer die Führung der oberösterreichischen Unternehmervertretung übernehmen wird. Am geplanten Übergabetermin im Herbst wurde nun aber nicht mehr festgehalten, weil Trauner aus gesundheitlichen Gründen früher geht. „Meine Krankheit erlaubt nicht mehr den vollen Einsatz“, sagt Trauner.

Hummer startet mit einem Dank an Trauner in die neue Funktion, aber auch mit der Ankündigung, dass die Kammer moderner und schneller werden müsse. Ihre inhaltlichen Pläne - von einer Standortpartnerschaft bis zum Umbau der Kammerzentrale in Zentrale zu einem Treffpunkt für Unternehmer in Linz werden soll, hat Hummer schon vor Wochen präsentiert. Auch dass im Zuge von Sparmaßnahmen der Personalstand der Kammer um 20 bis 40 Personen schrumpfen wird.

Trauner verabschiedete sich heute mit einer bitteren Replik auf die jüngsten Konflikte in der Sozialpartnerschaft. Diese sei für den Standort sehr wichtig. „Wenn man aber Filme zeigt wie das umstrittene Video der Arbeiterkammer zerstört man die Sozialpartnerschaft„, sagt Trauner, der nun auf Kur gehen wird und dann wieder in seinem Unternehmen arbeiten möchte.

Hummer, die die Zusammenarbeit mit der AK nach Erscheinen des Videos auf Eis gelegt hat, streckte heute die Hand wieder aus. “Wir laden die AK gern zur Standortpartnerschaft ein. Wenn sich alle an Spielregeln halten, spricht nichts gegen ein gute Zusammenarbeit“, sagt Hummer.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema