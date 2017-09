Trauner IFN will finnische Firma übernehmen

TRAUN. Die IFN-Holding (Marke Internorm) plant die Übernahme eines 550-Mitarbeiter-Unternehmens in Finnland.

Der Fenster-, Türen und Fassadenhersteller IFN mit Sitz in Traun verhandelt derzeit über einen mehrheitlichen Einstieg beim finnischen Fenster- und Haustürenhersteller Skaala Oy. Mit rund 95 Millionen Euro Umsatz 2016 ist das 1956 gegründete Familienunternehmen Skaala Marktführer auf dem finnischen Fenstermarkt. Das teilte IFN heute, Freitag, mit.

Skaala beschäftigt aktuell rund 550 Mitarbeiter und fertigt Fenster und Türen aus Holz und Holz/Aluminium in sechs Produktionsstätten in Finnland. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Ylihärmä in Mittelfinnland. Mit Verkaufsbüros ist Skaala neben Finnland auch in Schweden, Großbritannien und Russland tätig.

Über die Hintergründe und Details werde man informieren, sobald das Verfahren abgeschlossen sei, hieß es heute.

Unter dem Dach des Internationalen Fensternetzwerks (IFN Holding) sind die Marken Internorm (Traun, Sarleinsbach, Lannach sowie Vertriebsnetzwerk in 21 Ländern), Topic (Sarleinsbach), GIG (Attnang-Puchheim), HSF (Malacky/Slowakei), Schlotterer (Adnet) und Kastrup (Holstebro, Skive und Vildbjerg/Dänemark) zusammengefasst. Die Produktpalette umfasst Fenster, Hauseingangstüren, Fassaden und Sonnenschutzsysteme. Die IFN-Gruppe beschäftigt derzeit rund 3000 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2016 einen Umsatz von 495 Millionen Euro.

