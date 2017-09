Toys R Us bereitet Insolvenzantrag vor

NEW YORK. Der Spielzeughändler Toys R Us bereitet laut Medien einen Antrag auf Gläubigerschutz vor.

Das angeschlagene US-Unternehmen könnte noch an diesem Montag (Ortszeit) Insolvenz anmelden, berichteten die Nachrichtenagentur Bloomberg und der auf Firmenpleiten spezialisierte Branchendienst Reorg Research unter Berufung auf Kreise.

Nach Informationen des Senders CNBC könnte der Schritt im Laufe der Woche erfolgen. Toys R Us äußerte sich nicht.

Die Aussicht auf eine drohende Umschuldung noch vor dem wichtigen Weihnachtsgeschäft sorgt bei Anlegern schon länger für Unruhe. Toys R Us ist zwar nicht an der Börse gelistet, doch die Aktien der größten US-Spielzeughersteller Hasbro und Mattel gerieten unter Druck. Die Konzerne sollen wegen Befürchtungen, der Geschäftspartner könne Rechnungen nicht begleichen, bereits Lieferungen eingeschränkt haben. Toys R Us hat rund 875 US-Filialen und insgesamt über 1600 weltweit.

