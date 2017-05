Toshiba erwartet Rekordverlust

TOKIO. Die Krise beim japanischen Technologiekonzern Toshiba geht weiter.

Toshiba-Präsident Satoshi Tsunakawa Bild: Foto: AFP

Der Konzern rechnet nach Angaben vom Montag für das Ende März abgelaufene Geschäftsjahr mit einem Rekordverlust von 950 Milliarden Yen (7,7 Milliarden Euro).

Doch das könnte sich noch ändern. Eigentlich wollte Toshiba Mitte Mai die Jahresbilanz vorlegen, aber die Wirtschaftsprüfer haben noch nicht ihre Zustimmung gegeben. Der geplante Verkauf der profitablen Speicherchip-Sparte gestaltet sich für Toshiba schwierig. Der an einem Gemeinschaftsunternehmen mit Toshiba beteiligte US-Konzern Western Digital leitete rechtliche Schritte ein, um sich exklusive Verhandlungsrechte zu sichern.

Nach einem schweren Bilanzskandal und massiven Verlusten im US-Atomkraftwerksgeschäft brauchen die Japaner dringend Geld. Toshiba hat inzwischen die US-Atomsparte Westinghouse Electric in die Insolvenz geschickt. Nachdem man herausgefunden hatte, dass das Management bei Westinghouse unangemessenen Druck ausgeübt haben soll, um Verluste zu minimieren, hatte Toshiba die Vorlage der Zahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres zwei Mal verschoben.

Um die Finanzlöcher in der Bilanz zu stopfen, will Toshiba die Speicherchip-Sparte Toshiba Memory Corp. verkaufen. Diese hatte Toshiba kürzlich in eine Tochtergesellschaft ausgegliedert. Der US-Partner Western Digital macht jedoch geltend, dass der Verkauf gegen den Joint-Venture-Vertrag mit Toshiba verstoße. Der Streit könnte den Verkauf laut japanischen Medienberichten verzögern und Toshibas Sanierungsbemühungen gefährden.

