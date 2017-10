Top bei Ausbildung und Jobs für Junge

WIEN. Platz vier unter 35 Ländern: Laut Young Workers Index steht Österreich gut da.

Zu einem für Österreich positiven Ergebnis und einem beunruhigenden Ausblick für gewisse Beschäftigungsbereiche kommt der Young Workers Index 2017. Der Bericht, der gestern vom Beratungsunternehmen PwC veröffentlicht wurde, betrachtet die Lage und die Chancen der 16- bis 24-Jährigen aus 35 Ländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit (OECD).

Österreich landet in diesem Ranking auf Platz vier und damit im internationalen Spitzenfeld bei Ausbildung und Beschäftigung von jungen Arbeitnehmern. Die Schweiz, Island und Deutschland liegen auf den Rängen eins bis drei. Die Jugendarbeitslosigkeit ist jedoch in vielen Ländern sehr hoch, allen voran in Südeuropa.

Gefahr für Niedrigqualifizierte

Die Automatisierung durch Technologien wie Künstliche Intelligenz und Robotik birgt aber Risiken: Bis 2030 könnten laut PwC-Bericht viele Arbeitsplätze wegfallen, was bis zu 50 Prozent der jungen Männer mit niedrigem Bildungsgrad – vor allem in Branchen wie Handel, Transport und Produktion – betreffen werde. Bei weiblichen und männlichen Hochschulabsolventen liege dieser Wert bei zehn Prozent. Jobmäßig am besten dran dürften künftig junge Arbeitnehmer sein, deren Stärken in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik liegen. In diesen Bereichen stuft der Young Workers Index Österreich gemeinsam mit Deutschland und der Schweiz als Top-Performer ein.

Diese Platzierung sei laut Bianca Flaschner von PwC Wien "den Ausbildungsprogrammen für junge Menschen bzw. der dualen Ausbildung für Lehrlinge zu verdanken". Auch die Bemühungen, Mädchen an technische Berufe heranzuführen, dürfte laut Flaschner ebenfalls positive Auswirkungen haben.

