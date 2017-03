Todesfall: Egon Schwarzmüller verstorben

FREINBERG. Über Jahrzehnte hat der Unternehmer Egon Schwarzmüller die Entwicklung der Innviertler Schwarzmüller Gruppe zu einem der führenden Fahrzeughersteller in Europa geprägt. Vergangenen Mittwoch ist der Seniorchef im Alter von 82 Jahren verstorben.

Nach der Schulausbildung in Passau stieg Egon Schwarzmüller 1953 in den Familienbetrieb ein, in dem er gemeinsam mit seinen Geschwistern Rita und Wilhelm mehr als 60 Jahren tätig war. In dieser Zeit stieg das Unternehmen von einem regionalen Anbieter zu einem internationalen Konzern auf. Nach der Öffnung des Eisernen Vorhangs investierte das Familienunternehmen im Osten. Werke in Ungarn und Tschechien wurden gegründet. 2240 MItarbeiter sind heute im Konzern tätig.

2005 schied Egon Schwarzmüller aus der operativen Führung aus und blieb dem Unternehmen als Aufsichtsrat bis 2012 erhalten. Bis zuletzt habe er den Kontakt zu Firma und Kunden nicht abreißen lassen, teilte das Unternehmen gestern in einem Nachruf mit. Schwarzmüller habe den Betrieb durch seine Handschlagqualität, seinen visionären Weitblick und seinen unternehmerischen Einsatz geprägt.

