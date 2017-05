Tiger meldet 35 Mitarbeiter zur Kündigung an

WELS. Der Welser Lackhersteller Tiger Coatings will mit Jahresende seine Do-it-Yourself-Sparte auflassen. 35 Mitarbeiter sind davon betroffen. Sie werden beim AMS zur Frühwarnung angemeldet.

Die Heimwerker-Sparte umfasst am Standort Wels Produktion, Verkauf und Administration und machte bisher rund 2,5 Prozent vom Gruppenumsatz aus, der im Vorjahr 305 Millionen Euro betrug.

Die Spartenbereinigung habe ihren Hintergrund in der sinkenden Nachfrage, bedingt durch günstige Eigenmarken der Bau- und Heimwerkermärkte einerseits und in steigenden Rohstoffpreisen in der Produktion andererseits, heißt es in einer Aussendung des Unternehmens.

Obwohl Tiger möglichst viele Mitarbeiter aus der Heimwerker-Sparte in andere Geschäftseinheiten übernehmen will, müssten die von der Schließung betroffenen 35 Mitarbeiter vorerst per Ende Mai beim AMS zur Frühwarnung angemeldeten werden, heißt es in der Aussendung weiter.

