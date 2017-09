Thyssenkrupp und Tata schmieden einen europäischen Stahlgiganten

ESSEN. Deutsche fusionieren mit Indern – Grund sind Überkapazitäten – 4000 Jobs fallen weg.

Fast zwei Jahre haben die Verhandlungen gedauert, nun steht es fest: Der deutsche Industriekonzern Thyssenkrupp hat sich mit seinem indischen Konkurrenten Tata auf die Fusion der europäischen Stahlsparte geeinigt. Beide Konzerne unterzeichneten gestern, Mittwoch, eine Absichtserklärung. Die Kontrollgremien der Unternehmen müssen den Plänen noch zustimmen. Der endgültige Vertrag soll Anfang 2018 unterschrieben werden.

Grund für die Fusion sind Überkapazitäten in der Branche. In Europa werden der Industriestaaten-Organisation OECD zufolge jährlich um 30 bis 40 Millionen Tonnen Stahl zu viel produziert. Die Hälfte der weltweiten Überkapazitäten kommt aus China.

Thyssenkrupp und Tata wollen durch den Zusammenschluss Kosten in der Höhe von 400 bis 600 Millionen Euro sparen. Bei beiden Konzernen sollen 4000 Jobs wegfallen – 2000 in der Verwaltung und 2000 in der Produktion, wie es heißt. Das gemeinsame Unternehmen soll den Namen Thyssenkrupp Tata Steel tragen, seinen Firmensitz in den Niederlanden haben und künftig etwa 48.000 Mitarbeiter beschäftigen.

Die Deutschen und die Inder wollen je 50 Prozent am neuen Unternehmen halten. Es entstünde der zweitgrößte europäische Stahlkonzern nach ArcelorMittal. Das Unternehmen mit Sitz in Luxemburg ist Weltmarktführer.

"Eine falsche Entscheidung"

Nicht bei jedem stießen die Fusionspläne auf Wohlwollen. Arbeitnehmervertreter kündigten Proteste an. Der Zusammenschluss sei eine falsche Entscheidung, sagte der Betriebsratschef der Thyssenkrupp-Stahlsparte, Günter Back. "Der Vorstand hat gegen alle Warnungen alles auf eine Karte gesetzt." Das Ziel müsse nun sein, das Schlimmste für die Mitarbeiter zu verhindern. Es würden wesentlich mehr als nur 4000 Arbeitsplätze zum Opfer fallen, meinte er. Für morgen, Freitag, riefen der Betriebsrat und die deutsche Gewerkschaft IG Metall zu einer Protestkundgebung in Bochum auf, 5000 Mitarbeiter werden erwartet. Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger beschwichtigte: "Wir wollen den Stahl nicht loswerden."

Beide Unternehmen seien mit dem Zusammenschluss "weitaus besser aufgestellt, um den strukturellen Herausforderungen von Europas Stahlindustrie zu begegnen". Ähnlich sieht das Tata-Steel-Chef Natarajan Chandrasekaran. Die Fusion sei ein "Meilenstein".

Der heimische Marktführer voestalpine begrüßt den Schritt. "Es ist positiv, dass da jetzt offensichtlich Konsolidierungsschritte eingeleitet werden", sagte Konzernsprecher Peter Felsbach. Die Fusion habe aber keine Auswirkungen auf das Geschäftsmodell. "Wir sind aus dem Massenstahl zu 100 Prozent draußen." Chef Wolfgang Eder: "Wir denken nicht in Tonnen, sondern in zählbarem Erfolg im Sinn von Gewinn."

