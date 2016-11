Thalia-Chefs: "Das Buch hat die digitale Revolution schon hinter sich"

WIEN. Im Sommer hat der deutsche Herder Verlag die Mehrheit an der größten deutschen Buchhandelskette Thalia übernommen. Im Gespräch mit den OÖNachrichten sagen Manuel Herder und Thalia-Österreich-Chef Josef Pretzl, das Buch sei nicht tot.

Das Thalia-Team: Manuel Herder als neuer Eigentümer (r.) und Österreich-Geschäftsführer Josef Pretzl. Bild: Thalia Buch und Medien Gmbh/APA-

Vielmehr sei das Gegenteil richtig.

OÖNachrichten: Sie sagen, Thalia solle das Synonym für Lesekultur im digitalen Zeitalter sein. Was kann der Kunde erwarten?

Herder: Wenn man sich etwa Thalia Linz ansieht oder die PlusCity, dann ist das schon die Gegenwart. Wenn ich bei Thalia zu einem Kunden hingehe und ihn frage, welche Apps er auf dem Handy hat, werden sich bei 60 Prozent jene von Thalia oder eines großen Konkurrenten finden. Das heißt, die Leute könnten online bestellen, kommen aber trotzdem in die Buchhandlung. So wie es ist, ist es gut. Auch der Plan des Managements ist gut. Dafür steht der geschäftsführende Gesellschafter Michael Busch.

Vom Tod des Buchs keine Rede?

Herder: Vor zehn Jahren habe ich das selbst gesagt. Da war meine Kernaussage, das Buch habe sich technologisch erübrigt. Heute stellen wir fest, unsere Branche ist durchdigitalisiert. Ich wette eine gute Flasche Rotwein, dass Sie bei Thalia oder Herder keinen Ablauf mehr finden, der nicht digitalisiert ist. Das heißt, dass das, was die Industrie noch vor sich hat, die Digitalisierung oder Industrie 4.0, wir hinter uns haben. Das Produkt ist digital, die Vertriebswege sind digital. Obwohl das Buch ersetzbar ist, gibt es das Buch, weil die Kunden auch schmökern und hier Zeit verbringen wollen.

Erlebniswelt Buchhandlung?

Absolut, und die Mitarbeiter ermöglichen das auch. Sie verkaufen nicht nur Bücher, sondern begeistern Kunden für Bücher.

Diese Entwicklung beobachten Sie weltweit?

Natürlich, ausgehend von den USA war erkennbar, dass der Absatz des E-Books stockte, ebenso der Verkaufsrückgang des gedruckten Buches. Daraus schlossen wir, dass der Bodensatz erreicht ist. Vor zehn Jahren haben wir noch nicht gewusst, was uns erwartet. Jetzt wissen wir, das Buch ist nicht tot, sondern hat die Digitalisierung hinter sich und eine große Zukunft vor sich. Andere Industriebranchen wollen wissen, wie wir das gemacht haben.

Wie gehen Sie als Verlag damit um, dass Ihnen Thalia gehört und dass gleichzeitig kleine Buchhändler Bücher aus dem Herder Verlag verkaufen sollen?

Vor dem Einstieg bei Thalia habe ich das Konzept genau analysiert, und Thalia ist jetzt Partner, etwa beim E-Buch Tolino. Unsere Erfahrung ist, dass die kleineren Buchhändler mit Wohlwollen sehen, dass nicht irgendein Investor, sondern ein Verlag eingestiegen ist.

Wie sehen Sie Ihren Onlinehandel im Verhältnis zu Amazon?

Keine Marke funktioniert gegen etwas, sondern nur für etwas. Thalia funktioniert, weil es die beste Omni-Channel-Strategie hat. Gesellschafter und Online-Unternehmer Leif Göritz glaubt an die Strategie. Die Händlerfamilie hat ihre Anteile verdoppelt. Hier in Österreich sieht man gut, wie intelligente Sortimentsführung funktioniert. Pretzl: Wir sind sicher am weitesten. Der Onlineshop funktioniert gut, und der Tolino ist gleichauf mit dem Kindle.

Welchen Stellenwert hat das Weihnachtsgeschäft?

Pretzl: Wir machen in dieser Zeit den dreifachen Monatsumsatz. Die Konsumstimmung ist gut. Was sehr gut funktioniert: online bestellen und vom Geschäft abholen. Ein Viertel der Onlinebestellungen wird stationär abgeholt. Und man kann auch online prüfen, ob ein Buch vorrätig ist, wir legen es auch innerhalb einer Stunde zurück. Das bringt zusätzliche Kunden.

Welches Buch haben Sie gerade auf dem Nachtkästchen liegen?

Herder: Die Geschichte der römischen Kaiser und einen Unterhaltungskrimi. Aus dem Herder Verlag Hans-Werner Sinns Buch über Europa und das Buch des Dalai Lama "Die Berge sind so kahl geworden wie der Kopf eines Mönchs". Pretzl: Ich lese eine Luther-Biographie und Eva Rossmanns "Gut, aber tot".

Herder & Thalia

An der Spitze des 1801 gegründeten Herder Verlags steht seit 1999 in sechster Generation Manuel Herder (200 Mitarbeiter, 550 Buchtitel im Jahr).

Im Juli übernahm Herder mit der Händlerfamilie Kreke, Online-Unternehmer Leif Göritz und Manager Michael Busch Thalia vom Finanzinvestor Advent. Thalia betreibt 280 Filialen, davon 35 mit 850 Mitarbeitern in Österreich. Österreich-Chef mit Sitz in Linz ist Josef Pretzl.

