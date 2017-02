Texhages nun in Konkurs

WIEN/LINZ. Die Traditionsmarke Texhages verschwindet. Das Unternehmen, das im Vorjahr in ein Sanierungsverfahren schlitterte, hat eine Rate an die Gläubiger nicht zahlen können und geht in Konkurs. Die verbliebenen Geschäfte in Linz in der Mozartstraße und in Wien werden geschlossen.

Bild: Stefan Fröhlich (leisure.at/Christian Jobst)

Die Gläubigerschutzverbände Creditreform und der AKV haben über das Scheitern des Sanierungsplans berichtet.

Der traditionelle Bekleidungsanbieter hat 2015 ein Sanierungsverfahren am Handelsgericht Wien angemeldet. Damals hatte die Mehrheit der Gläubiger einer Fortführung mit einer Quote von 20 Prozent zugestimmt, damit sollten 20 Prozent der Schulden beglichen werden innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren.

Eine erste Barquote von 6 Prozent wurde im März 2016 bezahlt. Im Februar 2017 wäre die 2. Quote zu 7 Prozent fällig gewesen, schreibt Creditreform. Da jedoch das Weihnachtsgeschäft 2016 und das Schlussverkauf im Jänner 2017 nicht den Erwartungen entsprach, kann das Familienunternehmen die Quote nicht zahlen.

Im Zuge des Sanierungsverfahrens wurden mehrere Standorte geschlossen. Zur Zeit werden noch zwei Filialen betrieben: In Linz in der Mozartstraße und in Wien in der Millennium City. Die Filialen konnte zwar die laufenden Kosten verdienen, jedoch keine Überschüsse zur Begleichung der vereinbarten Sanierungsplanquoten erwirken, heißt es. Eine Fortführung ist nicht mehr wirtschaftlich, schreibt das Unternehmen. Bis Ende März 2017 wird abverkauft, anschließend geschlossen.

Die Gläubigerschützer berichten von 180 Gläubiger und betroffenen 18 Arbeitnehmern. Den Aktiva von 324.000 Euro stehen Passiva von ca. 2,3 Millionen gegenüber.

