Teure Treibstoffe heizen die Inflation an

WIEN. Österreichs Inflation hat sich im September weiter beschleunigt. Der Verbraucherpreisindex (VPI) stieg von 2,1 auf 2,4 Prozent.

Hauptverantwortlich dafür waren um 5,1 Prozent höhere Spritpreise. Bild: apa

Hauptverantwortlich dafür waren um 5,1 Prozent höhere Spritpreise und ein starker Preisauftrieb bei Nahrungsmitteln, teilte die Statistik Austria gestern mit.

Besonders spürbar ist die Teuerung, weil sie sich auch auf den täglichen Einkauf auswirkt. Das Preisniveau des Mikrowarenkorbs, der überwiegend Nahrungsmittel enthält, erhöhte sich um 5,3 Prozent. Massiv erhöht hat sich der Butterpreis mit einem Anstieg um 44,6 Prozent. Der Miniwarenkorb, der den wöchentlichen Einkauf abbildet und auch die Treibstoffpreise enthält, wurde im September um 3,6 Prozent teurer.

Weiterhin überdurchschnittlich stark steigen auch die Wohnungsmieten mit 4,5 Prozent. Die um 5,5 Prozent niedrigeren Strompreise beeinflussten die Preisentwicklung der gesamten Haushaltsenergie, die insgesamt im September um 1,3 Prozent billiger war als noch im Vorjahr. Dies, obwohl Heizöl um 8,7 Prozent teurer wurde.

Restaurants und Hotels verlangten um durchschnittlich 3,2 Prozent höhere Preise, wobei Bewirtungsdienstleistungen um drei Prozent teurer wurden, Beherbergungsdienstleistungen sogar um 3,4 Prozent. Die Warengruppe Nachrichtenübermittlung wurde hingegen um durchschnittlich 2,7 Prozent billiger. Dafür verantwortlich waren laut Statistik Austria die Preise für Telefon- und Telefax-Dienste, die um 3,4 Prozent sanken.

Deutlich über EU-Durchschnitt

Österreich hatte im September im EU-Vergleich die fünfthöchste Inflationsrate. Der Durchschnitt lag laut Eurostat-Daten in den 28 EU-Ländern bei 1,8 Prozent. Die Eurozone kam auf eine Teuerungsrate von 1,5 Prozent. Am stärksten stiegen die Preise in Litauen mit 4,6 Prozent, gefolgt von Estland (3,9 Prozent) und Lettland (3,0 Prozent). Am geringsten war der Preisauftrieb in Zypern mit 0,1 Prozent. Die stärksten Preistreiber im Euroraum waren die Treibstoffe und die Restaurants.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema