Teslas Model 3 kommt einfach nicht in die Gänge

PALO ALTO. US-Konzern muss im dritten Quartal 2017 einen Rekordverlust von 619 Millionen Dollar hinnehmen.

Ein Prototyp des Model 3 vor der Fabrik in Sparks, Nevada. Bild: Reuters

"Wir stecken tief in der Produktionshölle", hatte Tesla-Chef Elon Musk bereits im Oktober gewarnt. Mit einem finanziellen Kraftakt versucht der Elektroauto-Pionier die Massenfertigung seines ersten Mittelklassewagens Model 3 auf die Beine zu stellen – dabei gibt es einige Probleme.

Dass das Mammut-Projekt teuer und schwierig würde, war immer klar, aber die sehr hohen Kosten überraschen nun doch. Am Mittwoch nach US-Börsenschluss kam für Tesla mit der Vorlage des Quartalsberichts der Moment der Wahrheit.

Für Anleger fiel er ernüchternd aus: Die hohen Kosten für das Model 3, mit dem Musks bislang nur im Luxus-Segment erprobte Firma die breite Masse erobern will, haben Tesla stärker als erwartet in die roten Zahlen gedrückt. Unter dem Strich fiel in den drei Monaten bis Ende September ein Verlust in Höhe von 619 Millionen Dollar (533 Millionen Euro) an.

Es ist der höchste Fehlbetrag, den Tesla seinen Aktionären bis jetzt in einem Quartal zugemutet hat. Auf dem Markt kam die Nachricht, wie viel Mittel in der "Produktionshölle" verbrannt werden, nicht gut an. Die Aktie eröffnete am gestrigen Donnerstag um sechs Prozent schwächer. Dass der Umsatz um 30 Prozent auf drei Milliarden Dollar und damit stärker als angenommen zulegte, konnte an der Börsenreaktion nichts ändern.

Trotz der immensen Investitionen und der überraschend hohen Verluste bleibt unklar, ob und wann Tesla die Startschwierigkeiten bei der Produktion des Model 3 in den Griff bekommt. Musk musste eingestehen, dass seine Fertigungsziele nicht einzuhalten sind. Statt Ende des Jahres sollen nun erst spät im ersten Quartal 5000 Fahrzeuge pro Woche vom Band laufen.

Mit lediglich 260 hergestellten Model 3 verfehlte Tesla seine Ziele im dritten Quartal deutlich. Im Brief an die Aktionäre hieß es, der Anlauf der Massenproduktion sei eine Herausforderung, die Fertigung werde aber stetig erhöht. "Wir machen weiter Fortschritte, die anfänglichen Engpässe zu lösen." Es sei aber schwer, vorauszusagen, wie lange es dauern werde, die Probleme zu bewältigen, so Musk.

"Weg zur Sonne vor Augen"

Dennoch bemühte sich der Tech-Milliardär in der obligatorischen Telefonkonferenz nach Veröffentlichung der Quartalszahlen um Optimismus. "Ich war wirklich deprimiert vor drei oder vier Wochen", räumte Musk zwar ein. Doch: "Nun habe ich wieder einen klaren Weg zur Sonne vor Augen." Seinen Kritikern hielt Musk entgegen, dass die 2003 gegründete Firma die Auslieferungen in den letzten fünf Jahren von 2500 auf 250.000 Autos erhöht habe.

Nicht zuletzt wegen der großen Versprechen von Tesla-Chef Musk sind die Erwartungen an Teslas erstes Mittelklasse-E-Auto riesig. Über 500.000 Vorbestellungen gibt es. Auch an der Börse sind die Erwartungen entsprechend. Seit Jahresbeginn ist der Kurs der Tesla-Aktie um 50 Prozent gestiegen.

