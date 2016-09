Telekom Austria sucht Wachstum in Deutschland

WIEN. Vorstandschef Plater: Für das Geschäft mit Cloud-Diensten braucht man keine physische Infrastruktur.

Telekom-Chef Alejandro Plater nimmt Anleitung bei Airbnb und Google. Bild: Reuters

Wo sieht die Telekom Austria (TA) im Zeitalter der Digitalisierung die besten Wachstumschancen? TA-Chef Alejandro Plater will sich bei der Antwort auf diese Frage an großen Vorbildern wie Google und Airbnb orientieren.

Sowohl die Suchmaschine als auch die Wohnungsvermietplattform hätten bewiesen, dass Größe und Wachstum nicht vom Besitz eigener Infrastruktur abhängig seien, erklärte Plater am Mittwochabend im Gespräch mit Journalisten. Wie es mit der Infrastruktur weitergeht – ob diese aus dem Konzern herausgelöst wird oder nicht – darüber wird derzeit heftig diskutiert. Ein zweiter Streitpunkt – die Umwandlung der Aktiengesellschaften in GmbHs – sei laut Betriebsratsangaben hingegen vom Tisch. Plater sieht – eben ohne Infrastruktur – für die Telekom Austria in Deutschland exzellente Expansionschancen. Reüssieren wolle er im Nachbarland mit Cloud-Diensten, so der Argentinier, der beim heimischen Telekom-Marktführer "think big" zur Parole machen will. Für diese Cloud-Dienste sei keine physische Infrastruktur notwendig.

Plater ist überzeugt, dass künftig viel mehr Geschäft mit geteilten Ressourcen abgewickelt wird. Die Menschen nutzen nur wenige Prozent ihrer Computer zu Hause, es sei zweifellos effizienter, Rechenleistung und Software zu dem Zeitpunkt und in der Menge zuzukaufen, wie man es gerade braucht. Auch seien Daten auf dem "supergeschützten" Server einer großen Telekomfirma wie A1 sicherer als zu Hause, ist Plater überzeugt.

Auch CDs zu kaufen und dann zu Hause herumliegen zu haben, sei nicht effizient, stattdessen werde Musik künftig vor allem gestreamt werden. "Die jungen Menschen unterscheiden ja schon jetzt nicht mehr zwischen Online- und Offline-Betrieb ihres Handys", so Plater.

"Diese Entwicklungen werden kommen, ob wir wollen oder nicht", sieht Plater keine Alternative zur Anpassung der Firmen-strukturen. Zugleich müsse klar sein, dass die Schaffung neuer Jobs oft damit verbunden sei, dass alte wegfallen.

Mitarbeiter motivieren

Seine Aufgabe sieht Plater vor allem darin, Mitarbeiter zu motivieren. Dabei gehe es nicht nur um Geld, sondern auch um Karrierechancen, Ausgleich zwischen Privat- und Berufsleben und die Suche nach der optimalen Aufgabe im Konzern.

Mehr zum Thema