Teak-Holz-Handelsfirma ist pleite

LINZ. Jene Gesellschaft der Teak-Holz-Gruppe, die bisher auf Geld aus Costa Rica gewartet hatte, ist nun auch insolvent.

Das Geschäft mit Teak-Holz-Plantagen in Costa Rica endete im Kollaps. Bild: THI

Das Unternehmen „Teak Holz Handels- und Verarbeitungs GmbH“ ist Teil jenes Linzer Konzerns, der sich mit der Aufzucht von Teakholz in Costa Rica beschäftigt hat. An der Spitze stand die „Teak Holz International AG“ (THI AG), über deren Vermögen, wie berichtet, bereits im September 2015 ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet wurde. Diese ging im Jänner 2017 in ein Konkursverfahren mit der Zerschlagung der THI AG über und dürfte noch länger dauern.

Der nunmehrige Konkurs der Handelsfirma hängt eng mit dem wirtschaftlichen Zusammenbruch der THI AG zusammen. Geschäftsführer des Betriebs war bis zuletzt Franz Fraundorfer. Sechs Gläubiger, aber keine Dienstnehmer sind betroffen, berichtet der Kreditschutzverband KSV1870. Die Passiva betragen 4,287 Millionen Euro, die Aktiva 900.000 Euro. Diese sind laut KSV1870 voraussichtlich nicht einbringbar.

Mangels eigener Mittel wurde bis zuletzt versucht, die wenigen Gläubiger (unter denen sich die THI AG mit dem Löwenanteil der Forderungen mit rund 3,7 Millionen Euro befindet) zur Finanzierung der Betreibung der Forderungen der Handelsfirma in Costa Rica zu bewegen. Weil all diese Versuche scheiterten, hat die Firma den Insolvenzantrag gestellt.

Zum Masseverwalter wurde der Linzer Anwalt Rudolf Mitterlehner bestellt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 1 + 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema