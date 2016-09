Tante Fanny setzt mit Frischteigen 50 Millionen um

SCHWERTBERG. Das Mühlviertler Unternehmen "Tante Fanny" hat seinen Umsatz im Vorjahr um 8,5 Prozent gesteigert und damit erstmals die 50-Millionen-Euro-Marke erreicht.

Gerhard Hinterkörner Bild: Werk

Die Exportquote des Frischteig-Spezialisten beträgt 70 Prozent. Auch heuer gebe es wieder eine Steigerung, sagt Gerhard Hinterkörner, der so wie Alfred Karl Geschäftsführer und Hälfte-Eigentümer von Tante Fanny ist. Zurückzuführen sei das Wachstum vor allem auf neue Produkte wie Dinkel- und Flammkuchenteig.

Die 1999 gegründete Firma entwickelt, vertreibt und vermarktet Frischteige, fertigt aber nicht selbst. Das erledigen mehrere Produktionsbetriebe – zu 85 Prozent in Österreich. "Frischteig aufgerollt auf Backpapier" gab es vor 17 Jahren in Österreich kaum. In diese Lücke stieß Hinterkörner.

Kochwerkstatt in Hagenberg

Vorigen Freitag hat Tante Fanny den Probebetrieb für eine "Kochwerkstatt" im Softwarepark Hagenberg mit Gastronomie, Kochkursen und Verkauf gestartet. "Es ist ein völlig neues Konzept", sagt Hinterkörner. Die 160 Quadratmeter große Kochwerkstatt besteht aus einem Restaurant, einer Schauküche und einem Geschäft. Zentrales Element ist der Flammkuchen. Am 4. Oktober wird es die offizielle Eröffnung geben. Bisher hatte Tante Fanny am Firmensitz in Schwertberg eine kleinere Kochwerkstatt.

Hagenberg sei zwar auch nicht unbedingt ein Hochfrequenzstandort, er habe aber dank des Lehrbetriebs, der zahlreichen Firmen und der Nachbargemeinden "viel Potenzial", sagt Hinterkörner. Die Zahl der Tante-Fanny-Mitarbeiter soll mit der neuen Kochwerkstatt von 23 auf 33 steigen. Es wird noch Personal gesucht. (az)

