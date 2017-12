Supermarke Christkind

WIEN. In Österreich deutlich vor dem Weihnachtsmann.

Das Christkind wird von den Österreichern mehr geschätzt. Bild: Weihbold

Welchen Wert haben die Marken Christkind, Weihnachtsmann, Nikolaus und Krampus in den Augen der Österreicher? Dieser Frage gingen die Markenforscher von Y&R Vie nach. Das Ergebnis ist eindeutig. Das Christkind schlägt den Weihnachtsmann im direkten Vergleich sowohl in den Kategorien Differenzierung und Relevanz als auch in der Kategorie Wertschätzung. Bei der Vertrautheit hat allerdings Santa Claus die Nase vorn. Dass der Nikolo vor dem Krampus liegt, ist wenig überraschend.

Beim Imageprofil zeigt sich, dass das Christkind von seiner Tradition profitiert, während viele den Weihnachtsmann als überheblich sehen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema