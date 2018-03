Studie: Auch Österreichs Industrie von hartem Brexit massiv betroffen

WIEN / LONDON. Britischen und EU-Firmen drohen jährliche Zusatzkosten von 69 Milliarden Euro.

Großbritannien ist für Wiehag ein wichtiger Markt: Hier der Neubau der Abbey Wood Crossrail Station Bild: (Mansfield)

Auf Unternehmen in der EU und in Großbritannien kommen im Falle eines harten Brexits hohe Kosten zu. Auf 69 Milliarden Euro jährlich beziffert eine Studie die direkten Kosten für Unternehmen. 37 Milliarden Euro kämen auf die Unternehmen in der Rest-EU und 32 Milliarden Euro auf die britischen Firmen zu.

Unter hartem Brexit versteht die Unternehmensberatung Oliver Wyman, die diese Studie erstellt hat, einen Austritt der Briten aus der EU ohne ein neues Abkommen über ihre Wirtschaftsbeziehungen. Sollte es jedoch nach dem Brexit eine Art Zollunion geben, würde dies die Kosten für beide Seiten in etwa halbieren. Am stärksten betroffen wären in der EU Unternehmen in Deutschland. Auf sie kommt laut der Studie mit neun Milliarden Euro rund ein Viertel der Gesamtkosten zu. Für andere EU-Länder gibt es noch keine konkreten Zahlen.

Autoindustrie leidet besonders

Die Kosten verteilen sich zwar auf verschiedene Industrien, ganz vorne mit dabei wäre aber die deutsche Autoindustrie. In Österreich wären vor allem der Maschinenbau, die Auto- sowie die Luft- und Raumfahrtindustrie sehr stark betroffen, sagte Finja Carolin Kütz, bei Oliver Wyman Leiterin der Geschäfte in Deutschland und Österreich. Gerade diese Industriezweige würden in ihren Lieferketten häufig Waren über den Kanal hin und her schicken.

"Was auf der einen Seite große Kosten bedeutet, ist aber auch eine Herausforderung, die Unternehmen lösen können, indem sie ihre Lieferketten anpassen und stärker auf Lieferanten innerhalb der EU setzen", sagte Kütz. Sie rät den betroffenen Unternehmen, alle Lieferanten- und Absatzbeziehungen durchzugehen und zu fragen, wo es zu Grenzübertritten kommt. Hier müsse man eventuell Anpassungen vornehmen.

"Anfragen aus England lassen nicht nach"

Für zwei spektakuläre Holzbau-Projekte, die die Altheimer Wiehag in London realisiert hat, wurde das Unternehmen gerade mit Preisen ausgezeichnet. Und so gut, wie die Geschäfte auf der britischen Insel derzeit laufen, soll es auch nach dem Brexit bleiben, sagt Firmenchef Erich Wiesner.

„Die Anfragen aus England lassen nicht nach. Ich sehe weiter gute Marktaussichten“, sagt Wiesner auf OÖN-Anfrage. Er argumentiert mit der „ganz speziellen Nische des High-End Architektur-Baues“, in dem Wiehag tätig sei. Der Pfund-Verfall habe dazu geführt, „dass wir teurer geworden sind“. Kunde sei, wer sich differenzieren wolle – und die allenfalls anfallenden Mehrkosten nach einem Brexit trage.

Nach schwierigen Jahren mit Unterauslastung und Restrukturierung sei die Wiehag seit eineinhalb Jahren gut ausgelastet. Sowohl im per Ende Februar abgelaufenen Geschäftsjahr als auch für das gerade gestartete meldet Wiesner: „Vollauslastung“. Fast im ganzen Werk werde dreischichtig gearbeitet. Das Unternehmen könne inzwischen genau schauen, welcher Auftrag hereingenommen werde.

Die Gruppe sei wieder profitabel. Falls der englische Markt doch einbreche, würde sich Wiehag um andere Großprojekte bemühen. „Das bedeutet, unser Geschäft wird noch internationaler“, sagt Wiesner. Der Gruppenumsatz per Ende Februar liege bei 80 Millionen Euro. In der Hauptsparte, dem Holzbau, sind wieder 290 Mitarbeiter tätig. Damit wurden 40 Stellen wieder besetzt, die nach der Schließung der Plattenfertigung 2015 gestrichen worden waren.



