Stromherkunft: 87 Prozent aus Erneuerbaren

Strom aus erneuerbaren Energiequellen wie Windkraft gewinnt in Österreich an Bedeutung. Bild: colourbox

Auf Atomstrom lautete 2016 kein Herkunftsnachweis, teilte die Regulierungsbehörde E-Control am Montag mit.

70 Prozent der Herkunftsnachweise entfielen auf Österreich (2015: 65 Prozent), 21 Prozent auf Norwegen. Kleinere Mengen an Zertifikaten stammten aus Frankreich (2,49 Prozent), Finnland und Niederlande (jeweils 1,92 Prozent) sowie Deutschland, Schweden, Slowenien, Dänemark, Schweiz und Italien. In Österreich gebe es keinen "Graustrom" mehr, also Strom ohne Herkunftsnachweis.

Die Stromkennzeichnung läuft getrennt von der tatsächlichen Stromversorgung, erinnert E-Control-Vorstand Andreas Eigenbauer. Das heißt einerseits, dass damit die CO2-Belastung nicht berechnet werden kann. Andererseits heißt es auch, dass Österreicher trotzdem teilweise Atomstrom aus dem benachbarten Ausland bekommen und nicht den Ökostrom aus Norwegen, für den die Zulieferer die Nachweise gekauft haben.

125 Lieferanten haben zu hundert Prozent Zertifikate für erneuerbare Energiequellen. Ihr Stromangebot lag bei 31.470 Gigawattstunden.