Strom aus dem Supermarkt beunruhigt Energieversorger

WIEN. 76 Prozent der heimischen Energiekonzerne fürchten die Konkurrenten aus dem Nicht-Energie-Bereich.

Wie bei Banken, Versicherungen und Telekomdiensten "wildern" auch in der Energiewirtschaft fremde Unternehmen. Bild: OON

Sie heißen McStrom und aWATTar und handeln mit Strom. Junge Unternehmen wie diese und starke Einzelhändler wie Hofer, Tchibo oder auch Banken wie die Bawag-Tochter easybank gelten den etablierten Energieversorgern (EVU) als "Gott sei bei uns", weil sie ebenfalls Strom verkauf(t)en.

76 Prozent der heimischen Energieunternehmen nehmen diese branchenfremden Akteure mittlerweile als Bedrohung wahr, hat eine Befragung von 150 österreichischen Unternehmen der Energiewirtschaft sowie der energieintensiven Industrie durch das Beratungsunternehmen PwC ergeben.

Google & Amazon unter Strom

Seit der Liberalisierung des Strommarktes ist es für bloße Händler möglich, den Strom an der Börse zu beziehen und an Endkunden zu verkaufen. Folglich können auch branchenfremde Unternehmen ohne eigene Stromerzeugungsanlagen als Stromhändler auftreten. Konzerne wie Google (mit seiner Haustechnologie-Tochter nest) oder der Internet-Marktplatz Amazon dringen in den Energiemarkt vor. Dennoch richtet ein Großteil der alten Energieanbieter ihre Unternehmensstrategie nur geringfügig auf die neue Konkurrenz aus, stellen die Berater trocken fest. Das heißt nichts anderes, als dass die Energie-Riesen sich zwar fürchten, die Entwicklungen des Marktes aber verschlafen. Noch ist die Wechselbereitschaft der Kunden trotz der zahlreichen Anbieter noch niedrig. Nur knapp zwei Prozent der Stromkunden wechselt im Jahr den Anbieter.

Um sich gegen neue Mitbewerber zu wappnen, bevorzugen Stromlieferanten eher lockere Bindungen als langfristige Verpflichtungen: 80 Prozent der Befragten sehen dabei vor allem in Kooperationen einen guten Ansatz. Zukäufe und Fusionen werden nur von 17 Prozent in Betracht gezogen. Darüber hinaus wollen 70 Prozent der Befragten das eigene Produktangebot verbessern, um sich gegen neue Akteure zu rüsten.

Erstaunlich ist, dass 70 Prozent der Stromlieferanten aktuell keine Datenanalyse bei der Einführung neuer Produkte verwenden. In der Industrie sind das laut PwC nur 57 Prozent. Mit der flächendeckenden Einführung der digitalen Stromzähler wird die Analysemöglichkeit stark zunehmen. Mehr als ein Drittel der EVUs plant allerdings nicht, Daten zu Analysezwecken in den nächsten fünf Jahren zu speichern. (uru)

Billa als Stromhändler

Die Supermarktkette Billa, die Teil des Rewe-Konzerns ist, will künftig mehr als reiner Lebensmittelhändler sein. Sie will zum Rundumversorger werden und vom Paketservice über Bankdienstleistungen und Stromversorgung bis hin zum Partyservice alles anbieten, kündigten die Billa-Chefs Josef Siess und Robert Nagele gestern, Mittwoch, an.

Da die zusätzlichen Serviceangebote in den Filialen mehr Platz brauchen, vergrößert Billa seine Standorte zunehmend.

