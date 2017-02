Streaming und Schallplatten immer attraktiver

WIEN. 2016 wurden insgesamt 137 Millionen Euro am österreichischen Musikmarkt erwirtschaftet. Die Umsätze mit Streaming-Abos legten um 56 Prozent auf mittlerweile 17,5 Millionen Euro zu.

Spotify Bild: Reuters

Bezahlte Musik-Streaming Dienste und Schallplatten werden von Jahr zu Jahr attraktiver. Das zeigte sich auch 2016: Mit einer Umsatzsteigerung von 56 Prozent auf insgesamt 17,5 Millionen Euro ist Streaming bereits für mehr als die Hälfte der Umsätze am digitalen Musikmarkt verantwortlich. In Summe wurden im Vorjahr in Österreich bereits mehr als zwei Milliarden Songs via Spotify, Deezer oder Apple Music angehört.

Innerhalb des Digitalmarktes kommt es jedoch zu einem Paradigmenwechsel. Während die Streaming-Umsätze bereits das fünfte Jahr in Folge steigen, wird die Zahl der heruntergeladenen Lieder immer geringer: So wurden vergangenes Jahr mit dem Download ganzer Alben 9,3 Millionen Euro und einzelner Lieder 6,5 Millionen Euro erwirtschaftet.

Plus 25 Prozent bei Schallplatten

Hingegen erfreuen sich Schallplatten in Österreich weiterhin steigender Beliebtheit. 2016 wurden mehr als 300.000 Stück verkauft. Das entspricht dem höchsten Absatz seit 1993. Der Anteil am Gesamtmarkt beträgt mittlerweile sieben Prozent.

Aber CDs werden immer noch stark nachgefragt. Mit 60,2 Millionen Euro, also zwölf Prozent weniger als noch im Jahr davor, und einem Marktanteil von 56 Prozent, ist die CD nach wie vor der größte Umsatzbringer. Was die Musik-DVDs betrifft, so wurden 2016 sechs Millionen Euro damit erwirtschaftet.

„Der endgültige Durchbruch von Musikstreaming ist sehr positiv zu bewerten. YouTube verzerrt den Streaming-Markt allerdings gewaltig und trägt bei hohen Userzahlen und immensen Werbeeinnahmen nur minimal zu den Einnahmen von Künstlern und Labels bei. Wir wollen YouTube als Partner, aber unter fairen Marktbedingungen“, sagt Dietmar Lienbacher, Präsident des Verbands der österreichischen Musikwirtschaft.

„Streaming ist der Wachstumsmotor am österreichischen Musikmarkt, aber noch wichtiger ist die Vielfalt des Angebots. Bei den Musikstilen und Genres, bei den Künstlerinnen und Künstlern und vor allem auch bei den Formaten, von der Vinyl-Schallplatte bis zum Streaming-Abo. Die Konsumenten entscheiden, und sie hatten noch nie so viel Auswahl. Die Musikbranche kann optimistisch in die Zukunft blicken“, ergänzt Franz Medwenitsch, Geschäftsführer des Verbands der österreichischen Musikwirtschaft.

