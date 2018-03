Strasser Steine wagt sich ins Luxus-Segment vor

SANKT MARTIN/MÜHLKREIS. Die Nachfrage nach Küchenplatten aus Stein ist stark. Beim Mühlviertler Unternehmen Strasser ist der Umsatz im Vorjahr um zehn Prozent gestiegen.

Die Kücheninsel "ST-ONE", das Flaggschiff von Strasser Steine Bild: Werk

„Als Türöffner für neue Märkte“ bezeichnete Johannes Artmayr die neue Kücheninsel „ST-ONE“, mit der sich das Mühlviertler Unternehmen Strasser Steine aus St. Martin im Mühlkreis ins Luxus-Segment vorwagt. Erste Auslieferungen gab es bereits. 50 bis 60, so hofft Artmayr, sollen es heuer werden. Je nach Steinart kosten diese Kücheninseln zwischen 35.000 und 65.000 Euro.

Das Geschäft mit Küchen-Arbeitsplatten aus Stein bringt dem Unternehmen schon seit Jahren zweistellige Zuwachsraten. Im Vorjahr stieg der Umsatz um 10,1 Prozent auf 30,1 Millionen Euro. Ergebniszahlen nennt Artmayr „traditionell nicht“, das Vorjahr sei aber vom Ergebnis her auch das beste der Firmengeschichte gewesen. Die Eigenkapitalquote, so viel verriet der Allein-Geschäftsführer, liege bei 38 Prozent.

Potenzial sieht Artmayr vor allem im Nachbarland Deutschland, wo Strasser Steine seit zweieinhalb Jahren mit einem Betrieb in der Nähe von Ingolstadt präsent ist. Während in Deutschland rund zwölf Prozent der Küchen eine Arbeitsplatte aus Naturstein haben, sind es in Österreich 17 Prozent, in den Beneluxländern 60 Prozent und in der Schweiz nahezu 100 Prozent.

Entsprechend optimistisch sind Artmayrs mittelfristige Prognosen: Heuer soll der Umsatz um acht bis elf Prozent steigen, bis 2020 sollen es 40 Millionen Euro werden. Dann freilich würde auch das vor fünf Jahren errichtete Werk in St. Martin an seine Kapazitätsgrenzen stoßen. Schon jetzt fahre man in einigen Bereichen im Drei-Schicht-Betrieb. „Spätestens in zweieinhalb Jahren müsste dann Baustart für eine neue Halle erfolgen. Eine Grobplanung haben wir schon.“

Eine Betriebserweiterung würde auch ein entsprechendes Wachstum bei der Belegschaft auslösen. Die Zahl der Mitarbeiter würde von derzeit 210 auf 300 steigen.

